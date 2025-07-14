Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю

Всего за сутки в регионе возникло 29 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания начались в результате вражеских обстрелов – горело в Купянском, Берестинском и Лозовском районах.

«Днем российская авиация нанесла очередной коварный удар — на этот раз целью стало хлебное поле неподалеку от села Шевченково Великобурлукской громады Купянский район. В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров. К счастью, жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Также загорелось хлебное поле в селе Шевченково Купянского района на площади 60 гектаров.

Кроме того, 15 пожаров возникли в лесах Харьковщины, восемь – сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются ликвидировать.