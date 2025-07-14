Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю

Происшествия 08:05   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю

Всего за сутки в регионе возникло 29 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Три возгорания начались в результате вражеских обстрелов – горело в Купянском, Берестинском и Лозовском районах.

«Днем российская авиация нанесла очередной коварный удар — на этот раз целью стало хлебное поле неподалеку от села Шевченково Великобурлукской громады Купянский район. В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров. К счастью, жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Также загорелось хлебное поле в селе Шевченково Купянского района на площади 60 гектаров.

Кроме того, 15 пожаров возникли в лесах Харьковщины, восемь – сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются ликвидировать.

Читайте также: Кафе горит в одном из районов Харькова (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
14.07.2025, 09:00
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
14.07.2025, 06:59
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
14.07.2025, 06:00
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
ВСУ контратаковали около Мелового: изменения на фронте прокомментировали в ISW
ВСУ контратаковали около Мелового: изменения на фронте прокомментировали в ISW
14.07.2025, 07:37
Трое раненых и один погибший – результаты агрессии РФ на Харьковщине
Трое раненых и один погибший – результаты агрессии РФ на Харьковщине
14.07.2025, 08:56

Новости по теме:

06:00
Сегодня 13 июля: какой праздник и день в истории
15:49
Из огня спасли 82-летнего мужчину: в Харькове горела многоэтажка
07:56
Стиральная машинка горела в Харькове, пострадали трое: ГСЧС о сутках в регионе
08:35
Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов
07:55
Четыре пожара в лесах пытаются потушить в ГСЧС: за сутки почти 70 возгораний

Вы читали новость: «Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки в регионе возникло 29 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".