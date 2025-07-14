Восемь пожаров в лесах тушат спасатели, враг ударил по хлебному полю
Всего за сутки в регионе возникло 29 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Три возгорания начались в результате вражеских обстрелов – горело в Купянском, Берестинском и Лозовском районах.
«Днем российская авиация нанесла очередной коварный удар — на этот раз целью стало хлебное поле неподалеку от села Шевченково Великобурлукской громады Купянский район. В результате попадания управляемой авиабомбы загорелась пшеница на площади 60 гектаров. К счастью, жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.
Также загорелось хлебное поле в селе Шевченково Купянского района на площади 60 гектаров.
Кроме того, 15 пожаров возникли в лесах Харьковщины, восемь – сотрудники ГСЧС до сих пор пытаются ликвидировать.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки в регионе возникло 29 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".