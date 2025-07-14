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Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город

Происшествия 07:08   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:06

Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА

Утром, около 06:00, в Харькове прозвучал взрыв.

По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником.

«Предварительно вражеский дрон «молния» – тип БпЛА уточняется – ударил по проезжей части в Немышлянском районе города», – сообщил городской голова.

На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала.

«Обошлось без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".