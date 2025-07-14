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Трое раненых и один погибший – результаты агрессии РФ на Харьковщине

Происшествия 08:56   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трое раненых и один погибший – результаты агрессии РФ на Харьковщине Фото: Олег Синегубов/Telegram

О последствиях вражеских ударов по Харьковщине проинформировал утром 14 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольховатка в результате подрыва на неизвестном предмете погиб 46-летний мужчина.

«В с. Караичное Волчанской громады пострадал 56-летний мужчина; в с. Грушовка Кондрашевской громады пострадали 58-летний и 79-летний мужчины», – написал Синегубов.

За сутки по региону прилетело:

▪️1 ракета (предварительно);

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Шахед»;

▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молнія»;

▪️4 fpv-дрона.

В Харьковском районе враг ударил по частному дому, в Купянском – по домовладению, авто, многоэтажке и полю, а в Берестинском районе из-за обстрела загорелась пшеница.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харьковщине проинформировал утром 14 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".