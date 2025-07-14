Трое раненых и один погибший – результаты агрессии РФ на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О последствиях вражеских ударов по Харьковщине проинформировал утром 14 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Ольховатка в результате подрыва на неизвестном предмете погиб 46-летний мужчина.
«В с. Караичное Волчанской громады пострадал 56-летний мужчина; в с. Грушовка Кондрашевской громады пострадали 58-летний и 79-летний мужчины», – написал Синегубов.
За сутки по региону прилетело:
▪️1 ракета (предварительно);
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Шахед»;
▪️4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молнія»;
▪️4 fpv-дрона.
В Харьковском районе враг ударил по частному дому, в Купянском – по домовладению, авто, многоэтажке и полю, а в Берестинском районе из-за обстрела загорелась пшеница.
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- Категории: Происшествия, Украина, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харьковщине проинформировал утром 14 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.".