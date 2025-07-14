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Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині

Події 08:56   14.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Про наслідки ворожих ударів по Харківщині поінформував вранці 14 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільхуватка внаслідок підриву на невідомому предметі загинув 46-річний чоловік.

“У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло:

▪️1 ракета (попередньо);

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния»;

▪️4 fpv-дрони.

У Харківському районі ворог ударив по приватному будинку, у Куп’янському – по домоволодінню, авто, багатоповерхівці та полю, а у Берестинському районі через обстріл спалахнула пшениця.

Читайте також: Ранковий «приліт» у Харкові – РФ ударила БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 08:56;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих ударів по Харківщині поінформував вранці 14 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".