Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Про наслідки ворожих ударів по Харківщині поінформував вранці 14 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Вільхуватка внаслідок підриву на невідомому предметі загинув 46-річний чоловік.
“У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки”, – написав Синєгубов.
За добу по регіону прилетіло:
▪️1 ракета (попередньо);
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Шахед»;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Молния»;
▪️4 fpv-дрони.
У Харківському районі ворог ударив по приватному будинку, у Куп’янському – по домоволодінню, авто, багатоповерхівці та полю, а у Берестинському районі через обстріл спалахнула пшениця.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 08:56;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих ударів по Харківщині поінформував вранці 14 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".