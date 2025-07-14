Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині

Про наслідки ворожих ударів по Харківщині поінформував вранці 14 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільхуватка внаслідок підриву на невідомому предметі загинув 46-річний чоловік.

“У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло:

▪️1 ракета (попередньо);

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния»;

▪️4 fpv-дрони.

У Харківському районі ворог ударив по приватному будинку, у Куп’янському – по домоволодінню, авто, багатоповерхівці та полю, а у Берестинському районі через обстріл спалахнула пшениця.