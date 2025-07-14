Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:46   14.07.2025
Виктория Яковенко
Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении состоялось три боя вблизи Волчанска и Каменки.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.

Читайте также: Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
14.07.2025, 14:59
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
14.07.2025, 15:27
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
14.07.2025, 15:23
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)
Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)
14.07.2025, 16:12
Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
14.07.2025, 16:46

Новости по теме:

16:28
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:45
Генштаб о ситуации на Харьковщине: продолжаются три боя, РФ била КАБами
14:41
Июнь в Харькове стал рекордным по количеству атак – Терехов
16:13
Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
08:09
Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине

Вы читали новость: «Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".