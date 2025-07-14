Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении состоялось три боя вблизи Волчанска и Каменки.
Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".