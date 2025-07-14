Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении состоялось три боя вблизи Волчанска и Каменки.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Новой Кругляковки, Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 10 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.