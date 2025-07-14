Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)

Мэр города Златополь в Харьковской области Николай Бакшеев сообщил о последствиях ударов БпЛА.

«Они прошлись по частному сектору и объекту критической инфраструктуры. Именно за мной находится котельная, которая питала один из наших лицеев, а также пять двухэтажных домов, вместе 86 абонентов. Среди разрушений, которые в частном секторе – четыре дома разрушены», — рассказал Бакшеев.

Видео: Николай Бакшеев

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали город двумя БпЛА типа «Герань-2» около 12:00.

В результате ударов погибла 57-летняя женщина. Еще десять человек, среди которых 13-летняя девочка, получили ранения и травмы.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы в городе Златополь были слышны около 12:00, сообщал мэр Николай Бакшеев. По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил по городу БпЛА типа «Герань-2».