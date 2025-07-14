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Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео)

Події 16:12   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Мер міста Златопіль на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив про наслідки ударів БпЛА.

«Вони пройшлися по приватному сектору та об’єкту критичної інфраструктури. Саме за мною знаходиться котельня, яка живила один з наших ліцеїв, а також п’ять двоповерхових будинків, разом 86 абонентів. Серед руйнацій, які в приватному секторі – чотири будинки зруйновані», – розповів Бакшеєв.

Відео: Микола Бакшеєв

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували місто двома БпЛА типу «Герань-2» близько 12:00.

Внаслідок ударів загинула 57-річна жінка. Ще десять людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

удар по Златополю
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Златополю
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Златополю
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи у місті Златопіль було чутно близько 12:00, повідомляв мер Микола Бакшеєв. За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту БпЛА типу «Герань-2».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 16:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Златопіль на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив про наслідки ударів БпЛА.".