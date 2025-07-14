Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео)
Мер міста Златопіль на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив про наслідки ударів БпЛА.
«Вони пройшлися по приватному сектору та об’єкту критичної інфраструктури. Саме за мною знаходиться котельня, яка живила один з наших ліцеїв, а також п’ять двоповерхових будинків, разом 86 абонентів. Серед руйнацій, які в приватному секторі – чотири будинки зруйновані», – розповів Бакшеєв.
Відео: Микола Бакшеєв
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували місто двома БпЛА типу «Герань-2» близько 12:00.
Внаслідок ударів загинула 57-річна жінка. Ще десять людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вибухи у місті Златопіль було чутно близько 12:00, повідомляв мер Микола Бакшеєв. За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту БпЛА типу «Герань-2».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, бакшеев, златополь, последствия;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Златопіль на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив про наслідки ударів БпЛА.".