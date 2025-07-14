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Де йшли бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:46   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Де йшли бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три бої поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Нової Кругляківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак у районах низки населених пунктів, серед яких –  Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 16:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".