Де йшли бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три бої поблизу Вовчанська та Кам’янки.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Нової Кругляківки, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.