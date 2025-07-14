Де йшли бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три бої поблизу Вовчанська та Кам’янки.
Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямку Нової Кругляківки, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".