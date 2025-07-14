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Болвінов: дівчині, на очах якої розчленували тіло вбитого в Харкові, – 13

Події 20:13   14.07.2025
Олена Нагорна
Болвінов: дівчині, на очах якої розчленували тіло вбитого в Харкові, – 13 Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

Деталі вбивства 17-річного хлопця в Харкові розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Він поінформував, що про зникнення юнака у поліцію повідомив його батько. Той розповів, що вдень син був на підробітку, а ближче до вечора зустрівся на пляжі з товаришем. Хлопець телефонував рідним, що повертається додому, після чого на зв’язок більше не вийшов.

За словами Болвінова, слідчі встановили, що одноліток, з яким зниклий відпочивав на пляжі, тієї ночі також не повернувся додому – він був у своєї дівчини. Поліцейським стало зрозуміло: той щось приховує.

“З’ясувалося: між хлопцями виник конфлікт ще на ставку. Повертаючись додому, вони знову посварилися, і один із них дістав ніж. П’ять ударів у серце — саме так, за попередніми даними, загинув юнак. Після вбивства підозрюваний пішов до своєї дівчини, розповів їй, що зарізав товариша, і зізнався, що давно мав такий намір. За словами дівчини, вбитий постійно кривдив їхню пару: їй говорив принизливі речі, а хлопця, який заступався за неї, бив і ображав. Уже після вбивства підліток разом із дівчиною повернувся до лісосмуги, щоб позбутися тіла. Вирішив порізати його на шматки. Сокиру, пилку та саперну лопатку, якими він користувався, ми відшукали в підвалі його будинку. Наші слідчі працювали всю ніч. Знайшли тулуб вбитого хлопця в колекторі, розкопали голову, руки та ноги — у пакетах для сміття, захованих неподалік. На смітнику виявили одяг та взуття жертви”, – розповів Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов/фейсбук
Фото: Сергій Болвінов/фейсбук

Він додав, що дівчина весь час була поряд, проте, за її словами, вона дуже злякалася і боялася навіть наближатися до тіла. Їй лише 13 років, у справі вона проходить як свідок.

Раніше в обласній прокуратурі поінформували, що у Харкові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) 17-річному хлопцеві. За версією слідства, пізно ввечері 12 липня у лісосмузі по проїзду Кільцевому він убив та розчленував ровесника, до якого ревнував свою дівчину.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 20:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деталі вбивства 17-річного хлопця в Харкові розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".