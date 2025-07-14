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Болвинов: девочке, на глазах которой расчленяли тело убитого в Харькове, — 13

Происшествия 20:13   14.07.2025
Елена Нагорная
Болвинов: девочке, на глазах которой расчленяли тело убитого в Харькове, — 13 Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Детали убийства 17-летнего парня в Харькове рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он проинформировал, что об исчезновении юноши в полицию сообщил его отец. Тот рассказал, что днем сын был на подработке, а ближе к вечеру встретился на пляже с товарищем. Парень звонил родным, что возвращается домой, после чего на связь больше не вышел.

По словам Болвинова, следователи установили, что сверстник, с которым пропавший отдыхал на пляже, той ночью также не вернулся домой — он был у своей девушки. Полицейским стало понятно: тот что-то скрывает.

«Выяснилось: между ребятами возник конфликт еще на пруду. Возвращаясь домой, они снова поссорились, и один из них достал нож. Пять ударов в сердце — именно так, по предварительным данным, погиб юноша. После убийства подозреваемый пошел к своей девушке, рассказал ей, что зарезал товарища, и признался, что давно имел такое намерение. По словам девушки, убитый постоянно обижал их пару: ей говорил унизительные вещи, а парня, который заступался за нее, бил и оскорблял. Уже после убийства подросток вместе с девушкой вернулся в лесополосу, чтобы избавиться от тела. Решил порезать его на куски. Топор, пилу и саперную лопатку, которыми он пользовался, мы нашли в подвале его дома. Наши следователи работали всю ночь. Нашли туловище убитого парня в коллекторе, раскопали голову, руки и ноги — в пакетах для мусора, спрятанных неподалеку. На свалке обнаружили одежду и обувь жертвы», — рассказал Болвинов.

Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Он добавил, что девушка все время была рядом, однако, по ее словам, она очень испугалась и боялась даже приближаться к телу. Ей всего 13 лет, в деле она проходит как свидетель.

Ранее в областной прокуратуре проинформировали, что в Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, поздно вечером 12 июля в лесополосе по проезду Кольцевому он убил и расчленил ровесника, к которому ревновал свою девушку.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детали убийства 17-летнего парня в Харькове рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".