Сьогодні 12 липня: яке свято та день в історії

12 липня – Міжнародний день купання голяка. У цей день 1962 року дав свій перший концерт гурт “The Rolling Stones”. У 1543-му востаннє одружився англійський король Генріх VIII (на шостий зі своїх дружин). У 1917-му під час Першої світової війни німецька армія вперше використала проти ворога газ іприт. У 1989-му в СРСР востаннє стратили воїна УПА. У 1997-му народилася Малала Юсуфзай, яка стала в 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру.

Свята та пам’ятні дати 12 липня

12 липня у світі – Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та Міжнародний день купання голяка (відзначають у другу суботу липня).

Також сьогодні: Міжнародний день Малали (на честь лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсуфзай), Міжнародний День паперового пакета, День різноколірних очей, Всесвітній день рому (відзначають у другу суботу липня).

12 липня в історії

12 липня 1543 року вшосте одружився “найодруженіший” англійський король Генріх VIII. Останньою його обраницею, якій вдалося все ж таки пережити чоловіка, стала Катерина Парр. Докладніше.

12 липня 1917 року армія Німеччини під час Іпрської битви в рамках Першої світової війни вперше використала отруйний газ, що за місцем використання отримав назву іприт. Докладніше.

12 липня 1962 року дав свій перший концерт британський гурт “The Rolling Stones”. Це сталося в лондонському джаз-клубі “Marquee International Jazz Club”. Роллінги виступали на розігріві в гурту “Kansas City Blue Boys”. У газетах концерт анонсували як однойменний, а гурт як “Mick Jagger and The Rolling Stones”, повідомляє ресурс “Rolling Stones Data”.

Формування групи було з одного боку тривалим (якщо розглядати історію знайомства та дружби Міка Джаггера та Кіта Річардса), а з іншого – стрімким (якщо брати час від публікації оголошення Браяна Джонса про пошук учасників групи до першого спільного виступу). Отже, Джаггер та Річардс були однокласниками та друзями дитинства. Вони знайомі з 1950 року. У 1954-му родина Міка переїхала – і на певний час він втратив зв’язок із Кітом. У середині 1950-х майбутній рок-ідол Джаггер створив свою першу “гаражну” групу з Діком Тейлором. Вони ще не грали власну музику – тільки кавери. А 17 жовтня 1961-го відбулася знакова випадкова зустріч Міка Джаггера та Кіта Річардса на другій платформі залізничного вокзалу Дартфорда (зараз це місце позначено пам’ятною табличкою). З собою в Джаггера були платівки Чака Беррі та Мадді Вотерса – виявилося, що музичні уподобання друзів збіглися. І з цього моменту вони відновили спілкування, часто зустрічаючись удома у Джаггера. Звичайно, Річардс приєднався і до “гаражної” групи Джаггера та Тейлора. Наприкінці 1961-го до них додалися ще два музиканти, квінтет називав себе “Blues Boys”. Але таким складом вони існували недовго – навесні 1962-го почалося знайомство з гуртом “Alexis Korner’s Blues Incorporated”, у складі якого виступали мультиінструменталіст Браян Джонс (він на той час грав на слайд-гітарі), клавішник Йен Стюарт і барабанник Чарлі Воттс. Вони грали разом. Але в групу, яка стала The Rolling Stones, об’єдналися тільки після того, як Джонс покинув Alexis Korner’s Blues Incorporated. У травні 1962-го він розмістив оголошення про пошук учасників нової групи у виданні “Jazz Weekly”. Першим відгукнувся Йен Стюарт. У червні до Джонса перейшли Джаггер, Тейлор і Річардс. Назви в нової групи ще не було, а придумав її Браян Джонс несподівано та в стресових умовах.

“Браян придумав назву. Це був телефонний дзвінок, який коштував грошей, і в нас залишилися мізерні копійки… Нарешті ми отримали концерт, тому сказали: “Зателефонуй до Jazz News, розмісти рекламу”. Тож Браян весело набирає номер, а вони питають: “Хто?” У нас не було назви, й кожна секунда коштувала дорогоцінний пенні. Була платівка Мадді Вотерса, перевернута лицем донизу, “The Best of Muddy Waters”, і перша пісня була “Rolling Stone Blues”. У Браяна був панічний вираз обличчя – він сказав: “Не знаю… Rolling Stones”. Ось чому нас називають “Rolling Stones”… Наш перший концерт був у Marquee”, – цитує розповідь Кіта Річардса Rolling Stones Data.

З Чарлі Воттсом на барабанах гурт уперше виступив на публіці 12 січня 1963 року. У перші роки лідером залишався Браян Джонс. Однак поступово його захоплення алкоголем та наркотиками ускладнювало стосунки в групі. Конфлікт назрів уже в 1967-му, з 1968-го Браян не працював на сцені разом із колегами. А 9 червня 1969-го сам Джонс уже офіційно заявив про вихід із групи. Усього через місяць, 3 липня, він потонув у басейні власного маєтку (основна версія – з необережності, але розглядали й самогубство).

На той момент роллінги вже були зірками світового рівня, а їхні пісні почали очолювати хіт-паради ще в 1965-му (“(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off of My Cloud”). Пройшовши через подальші зміни складу, група існує досі – вже понад шістдесят років, зараз її основа – 81-річні Мік Джаггер і Кіт Річардс та 78-річний Ронні Вуд.

12 липня 1989 року відбулася остання в СРСР страта українського воїна УПА та члена ОУН. Жертвою режиму став Іван Гончарук. Докладніше.

12 липня 1996 року президент України Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Мороз підписали Закон “Про прийняття Конституції України та введення її в дію”.

12 липня 1997 року народилася Малала Юсуфзай, яка стала в 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру. Докладніше.

Церковне свято 12 липня

12 липня вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо з берези вже починає опадати листя, то осінь буде рання.

Якщо хмари пливуть проти вітру – буде дощ.

Погода в цей день визначає, якими будуть наступні 40 днів.

Що не можна робити 12 липня

Не можна виходити на вулицю вночі.

Краще не палити багаття – день вважається пожежонебезпечним.