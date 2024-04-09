Понад 13 млн грн для ЗСУ зібрав гурт “Курган&Агрегат” з Харківщини

Під час благодійного туру “Дома ах**нно” містами України гурт “Курган&Агрегат” зібрав 13 149 270 грн. для Сил Оборони України. Це один із найбільших зборів українських артистів для потреб захисників і захисниць під час всеукраїнських турів.

Частина суми – 6 274 177 грн., є донатом від “Курган&Агрегат” – це 100% вартості проданих квитків. Решта суми – результати благодійних аукціонів під час концертів.

Найбільше коштів зібрали під час концерту у Києві – близько 3 823 000 грн. Там же під час аукціону зробили і найбільший донат під час туру – 370 000 грн. за можливість заспівати разом з гуртом на сцені.

Серед інших лотів благодійних аукціонів – ексклюзивні сувенірні килими та ножі від “Курган&Агрегат”, футболки учасників гурту, створені у колаборації з українським брендом Staff спеціально для кожного концерту з назвою міста, де він проходить.

Також розігрували лоти від “Азову” – книги «Очі Маріуполя» з автографами командирів “Азову”, а також прапори з автографами командирів та захисників Азовсталі.

Частину зібраних коштів вже використали для потреб Сил Оборони України:

придбали 175 FPV-дронів для ГУР МО;

оплатили безпілотний комплекс Mini Shark, що буде вироблено восени;

придбали 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal;

606 700 грн. передано громадській організації Azov One.

Звіти за використані кошти гурт обіцяє публікувати на своїй сторінці в Instagram.

Тур “Дома ах**нно” тривав 2 місяці і охопив 22 міста України, серед яких, Київ, Львів, Рівне, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук, Харків та інші. Це перший всеукраїнський тур гурту “Курган&Агрегат” з початку повномасштабної війни.