Понад 13 млн грн для ЗСУ зібрав гурт “Курган&Агрегат” з Харківщини
Під час благодійного туру “Дома ах**нно” містами України гурт “Курган&Агрегат” зібрав 13 149 270 грн. для Сил Оборони України. Це один із найбільших зборів українських артистів для потреб захисників і захисниць під час всеукраїнських турів.
Частина суми – 6 274 177 грн., є донатом від “Курган&Агрегат” – це 100% вартості проданих квитків. Решта суми – результати благодійних аукціонів під час концертів.
Найбільше коштів зібрали під час концерту у Києві – близько 3 823 000 грн. Там же під час аукціону зробили і найбільший донат під час туру – 370 000 грн. за можливість заспівати разом з гуртом на сцені.
Серед інших лотів благодійних аукціонів – ексклюзивні сувенірні килими та ножі від “Курган&Агрегат”, футболки учасників гурту, створені у колаборації з українським брендом Staff спеціально для кожного концерту з назвою міста, де він проходить.
Також розігрували лоти від “Азову” – книги «Очі Маріуполя» з автографами командирів “Азову”, а також прапори з автографами командирів та захисників Азовсталі.
Частину зібраних коштів вже використали для потреб Сил Оборони України:
придбали 175 FPV-дронів для ГУР МО;
оплатили безпілотний комплекс Mini Shark, що буде вироблено восени;
придбали 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal;
606 700 грн. передано громадській організації Azov One.
Звіти за використані кошти гурт обіцяє публікувати на своїй сторінці в Instagram.
Тур “Дома ах**нно” тривав 2 місяці і охопив 22 міста України, серед яких, Київ, Львів, Рівне, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук, Харків та інші. Це перший всеукраїнський тур гурту “Курган&Агрегат” з початку повномасштабної війни.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, группа, донат, Курган&Агрегат, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 23:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час благодійного туру “Дома ах**нно” містами України гурт “Курган&Агрегат” зібрав 13 149 270 грн. для Сил Оборони України. Це один із найбільших зборів українських артистів для потреб захисників і захисниць під час всеукраїнських турів.".