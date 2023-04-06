Прем’єра у Близнюках. На Харківщині показали стрічку з Венеціанського фесту

Під час всеукраїнської прем’єри фільму “Люксембург, Люксембург” у Близнюках Харківської області волонтери зібрали 68 тисяч гривень на ЗСУ, повідомляє «Суспільне Харків».

Суму, яку зібрали під час прем’єри, 6 квітня повідомив Аміл Насіров, який зіграв одну з головних ролей у фільмі.

“З першого прем’єрного показу було зібрано 68 тисяч гривень, які підуть на допомогу захисникам України, а саме з Близнюківщини. Ми щось купимо і відправимо близнюківським воїнам, які зараз на сході України”, — сказав Аміл.

Аміл Насіров подякував усім, хто прийшов на прем’єру.

Побачити фільм “Люксембург, Люксембург” в кінотеатрах України можна буде з 13 квітня.

Премʼєра другого повнометражного фільму Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” відбулась під час Венеційського міжнародного фестивалю. Це друга повнометражна робота режисера після “Мої думки тихі”.

Фільм “Люксембург, Люксембург” розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту “Курган і Agregat” — брати Раміл та Аміл Насірови.