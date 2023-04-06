Прем’єра у Близнюках. На Харківщині показали стрічку з Венеціанського фесту
Під час всеукраїнської прем’єри фільму “Люксембург, Люксембург” у Близнюках Харківської області волонтери зібрали 68 тисяч гривень на ЗСУ, повідомляє «Суспільне Харків».
Суму, яку зібрали під час прем’єри, 6 квітня повідомив Аміл Насіров, який зіграв одну з головних ролей у фільмі.
“З першого прем’єрного показу було зібрано 68 тисяч гривень, які підуть на допомогу захисникам України, а саме з Близнюківщини. Ми щось купимо і відправимо близнюківським воїнам, які зараз на сході України”, — сказав Аміл.
Аміл Насіров подякував усім, хто прийшов на прем’єру.
Побачити фільм “Люксембург, Люксембург” в кінотеатрах України можна буде з 13 квітня.
Премʼєра другого повнометражного фільму Антоніо Лукіча “Люксембург, Люксембург” відбулась під час Венеційського міжнародного фестивалю. Це друга повнометражна робота режисера після “Мої думки тихі”.
Фільм “Люксембург, Люксембург” розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту “Курган і Agregat” — брати Раміл та Аміл Насірови.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час всеукраїнської прем’єри фільму “Люксембург, Люксембург” у Близнюках Харківської області волонтери зібрали 68 тисяч гривень на ЗСУ, повідомляє «Суспільне Харків».".