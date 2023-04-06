Премьера в Близнюках. На Харьковщине показали фильм с Венецианского фестиваля

Во время всеукраинской премьеры фильма «Люксембург, Люксембург» в Близнюках Харьковской области волонтеры собрали 68 тысяч гривен на ВСУ, сообщает «Суспільне Харків».

Сумму, которую собрали во время премьеры, 6 апреля назвал Амил Насиров, сыгравший одну из главных ролей в фильме.

«С первого премьерного показа собрали 68 тысяч гривен, которые пойдут на помощь защитникам Украины, а именно с Близнюковщины. Мы что-нибудь купим и отправим близнюковским воинам, которые сейчас на востоке Украины», — сказал Амил.

Амил Насиров поблагодарил всех, кто пришел на премьеру.

Увидеть фильм «Люксембург, Люксембург» в кинотеатрах Украины можно будет с 13 апреля.

Премьера второго полнометражного фильма Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург» прошла во время Венецианского международного фестиваля. Это вторая полнометражная работа режиссера после «Мои мысли тихие».

Фильм «Люксембург, Люксембург» рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы «Курган и Agregat» — братья Рамил и Амил Насировы.

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