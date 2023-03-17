Еще 4 авто для спасения жителей Харьковщины прислали украинцы из Люксембурга

Очередная помощь в виде техники поступила в Харьковскую область от Ассоциации украинцев Люксембурга LUkraine asbl. Волонтеры передали три пожарные машины и авто скорой помощи.

Эта техника поможет оперативно ликвидировать последствия вражеских обстрелов, прокомментировал глава ХОВА Олег Синегубов, передает сайт ХОВА.

Как отметил начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев, машины в скором времени введут в боевой расчет.

«Вся техника очень многофункциональная, благодаря ей мы сможем тушить пожары, оттягивать транспортные средства, осуществлять доставку личного состава на чрезвычайные ситуации. И сейчас еще очень актуальный вопрос — разборы завалов. За время полномасштабного вторжения мы разобрали примерно 340 завалов, в основном работали именно в Харькове», — рассказал Волобуев.

«К сожалению, до сих пор мы теряем технику из-за обстрелов. Так, недавно были повреждены машины в Двуречной. Эту «скорую» мы также поставим в работу вместо какой-то поврежденной машины. На самом деле это может быть любой населенный пункт», — сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.



Фото: ХОВА

В машинах привезли «гуманитарку» для военных и гражданских: продукты, лекарства и средства гигиены, рассказала глава Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк. По ее словам, эту помощь собирали представители различных волонтерских организаций.

В рамках глобальной кампании Ukraine is calling Ассоциация украинцев Люксембурга намерена передать Украине 112 пожарно-спасательных авто и «скорых». Первый конвой прибыл на Харьковщину в конце декабря прошлого года.