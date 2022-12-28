Украинцы из Люксембурга передали авто для спасения жителей Харьковщины (сюжет)

Автомобили для спасения людей во время пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также машины скорой помощи. Эту технику купили для Харьковщины украинцы из Люксембурга. Автомобили бойцам ГСЧС и медикам передали на площади Свободы. Как их будут использовать и сколько еще техники планирует приобрести для Украины Люксембург — в репортаже МГ «Объектив».

В Харьков прибыл первый конвой пожарных автомобилей и машин скорой помощи в рамках проекта UKRAINE IS CALLING. Имеющаяся техника ГСЧС — 1990-1995 годов производства, поэтому ее необходимо обновлять, комментирует начальник облуправления ГСЧС Александр Волобуев.

Александр Волобуев, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области

Наша служба сегодня получила два современных автоподъемника, высотой подъема тридцать метров. Это позволит нам более эффективно и оперативно выполнять свои задачи. Они нам очень нужны.

Цель проекта UKRAINE IS CALLING — собрать 10 миллионов евро на покупку 112 спасательных машин для Украины.

Виктор Забашта, директор областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Машины замечательные. Они соответствуют всем стандартам. Всем нашим требованиям. Сейчас наш автопарк полностью обновлен. Нам в работе ничего не мешает.



Первый конвой для Харьковской области включает два пожарных автомобиля и три машины скорой помощи.

Анна Крысюк, председатель Международного штаба помощи украинцам

Это собирали люди, это собирали партнеры Международного штаба помощи украинцам. Здесь есть из Канады, из Словении. Здесь есть продукты питания, которые люди собирали. И даже Евгений Клопотенко варит по миру борщи и собирает средства на этот проект. Здесь есть броня.