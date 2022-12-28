Українці з Люксембургу передали авто для порятунку жителів Харківщини (сюжет)

Автомобілі для рятування людей під час пожеж та надзвичайних ситуацій, а також машини швидкої допомоги. Цю техніку купили для Харківщини українці із Люксембургу. Автомобілі бійцям ДСНС та медикам передали на майдані Свободи. Як їх використовуватимуть і скільки ще техніки планує придбати для України Люксембург – у репортажі МГ “Об’єктив”.

До Харкова прибув перший конвой пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги в межах проєкту UKRAINE IS CALLING. Наявна техніка ДСНС – 1990-1995 років виробництва, тому її необхідно оновлювати, коментує начальник облуправління ДСНС Олександр Волобуєв.

Олександр Волобуєв, начальник Головного управління ДСНС України в Харківській області

Наша служба сьогодні отримала два сучасні автопідіймачі, висотою підйому тридцять метрів. Це надасть нам змогу більш ефективно і оперативна виконувати свої завдання. Вони нам дуже потрібні.

Мета проєкту UKRAINE IS CALLING – зібрати 10 мільйонів євро на покупку 112 рятувальних машин для України.

Віктор Забашта, директор обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Машини чудові. Вони відповідають усім стандартам. Усім нашим вимогам. Наразі наш автопарк повністю оновлений. Нам у роботі нічого не заважає.



Перший конвой для Харківської області включає два пожежні автомобілі та три машини швидкої допомоги.

Ганна Крисюк, голова Міжнародного штабу допомоги українцям

Це збирали люди, це збирали партнери Міжнародного штабу допомоги українцям. Тут є із Канади, із Словенії. Тут є продукти харчування, які люди збирали. І навіть Євген Клопотенко варить по світу борщі і збирає кошти на цей проєкт. Тут є броня.