Ще 4 авто для порятунку жителів Харківщини надіслали українці з Люксембургу

Чергова допомога у вигляді техніки надійшла в Харківську область від Асоціації українців Люксембургу LUkraine asbl. Волонтери передали три пожежні машини та авто швидкої допомоги.

Ця техніка допоможе оперативно ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, прокоментував голова ХОВА Олег Синєгубов, передає сайт ХОВА.

Як зазначив начальник ГУ ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв, машини незабаром введуть у бойовий розрахунок.

“Уся техніка дуже багатофункціональна, завдяки їй ми зможемо гасити пожежі, відтягувати транспортні засоби, здійснювати доставку особового складу на надзвичайні ситуації. І зараз ще дуже актуальне питання – розбори завалів. За час повномасштабного вторгнення ми розібрали приблизно 340 завалів, здебільшого працювали саме у Харкові”, – розповів Волобуєв.

“На жаль, і досі ми втрачаємо техніку через обстріли. Так, нещодавно були пошкоджені автівки у Дворічній. Цю «швидку» ми також поставимо в роботу замість якоїсь пошкодженої автівки. Насправді це може бути будь-який населений пункт”, – сказав директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.



Фото: ХОВА

У машинах привезли “гуманітарку” для військових та цивільних: продукти, ліки та засоби гігієни, розповіла голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк. За її словами, цю допомогу збирали представники різних волонтерських організацій.

У межах глобальної кампанії Ukraine is calling Асоціація українців Люксембургу має намір передати Україні 112 пожежно-рятувальних авто та “швидких”. Перший конвой прибув на Харківщину наприкінці грудня минулого року.