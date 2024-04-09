Более 13 млн грн для ВСУ собрала группа «Курган&Агрегат» с Харьковщины

Во время благотворительного тура «Дома ах**нно» по городам Украины группа «Курган&Агрегат» собрала 13 149 270 грн. для сил обороны Украины. Это один из крупнейших сборов украинских артистов для нужд защитников и защитниц во время всеукраинских туров.

Часть суммы – 6 274 177 грн., является донатом от «Курган&Агрегат» – это 100% стоимости проданных билетов. Остальная сумма – результаты благотворительных аукционов во время концертов.

Больше средств собрали во время концерта в Киеве – около 3 823 000 грн. Там же во время аукциона сделали и самый большой донат во время тура – 370 000 грн. за право спеть вместе с группой на сцене.

Среди других лотов благотворительных аукционов – эксклюзивные сувенирные ковры и ножи от «Курган&Агрегат», футболки участников группы, созданные в коллаборации с украинским брендом Staff специально для каждого концерта с названием города, где он проходит.

Также разыгрывали лоты от «Азова» — книги «Глаза Мариуполя» с автографами командиров «Азова», а также флаги с автографами командиров и защитников Азовстали.

Часть собранных средств уже использовали для нужд Сил Обороны Украины:

приобрели 175 FPV-дронов для ГУР МО;

оплатили беспилотный комплекс Mini Shark, который будет произведен осенью;

приобрели 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 Thermal;

606 700 грн. передано общественной организации Azov One.

Отчеты за использованные средства группа обещает публиковать на своей странице в Instagram.

Тур «Дома ах**нно» длился 2 месяца и охватил 22 города Украины, среди которых, Киев, Львов, Ровно, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепр, Кременчуг, Харьков и другие. Это первый всеукраинский тур группы «Курган&Агрегат» с начала полномасштабной войны.