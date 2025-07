Сегодня 12 июля: какой праздник и день в истории

12 июля — Международный день купания голышом. В этот день 1962 года дала свой первый концерт группа «The Rolling Stones». В 1543-м в последний раз женился английский король Генрих VIII (на шестой из своих жен). В 1917-м во время Первой мировой войны немецкая армия впервые использовала против врага газ иприт. В 1989-м в СССР последний раз казнили воина УПА. В 1997-м родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира.

Праздники и памятные даты 12 июля

12 июля в мире – Всемирный день бортпроводника, Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями и

Международный день купания голышом (отмечают во вторую субботу июля).

Также сегодня: Международный день Малалы (в честь лауреатки Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай), Международный День бумажного пакета, День разноцветных глаз, Всемирный день рома (отмечают во вторую субботу июля).

12 июля в истории

12 июля 1543 года шестой раз женился «самый женатый» английский король Генрих VIII. Последней его избранницей, которой удалось все же пережить мужа, стала Екатерина Парр. Подробнее.

12 июля 1917 года армия Германии во время Ипрской битвы в рамках Первой мировой войны впервые использовала ядовитый газ, по месту использования получивший название иприт. Подробнее.

12 июля 1962 года дала свой первый концерт британская группа «The Rolling Stones». Это произошло в лондонском джаз-клубе «Marquee International Jazz Club». Роллинги выступали на разогреве у группы «Kansas City Blue Boys». В газетах концерт анонсировали как одноименный, а группу как «Mick Jagger and The Rolling Stones», сообщает ресурс «Rolling Stones Data».

Формирование группы было с одной стороны длительным (если рассматривать историю знакомства и дружбы Мика Джаггера и Кита Ричардса), а с другой – стремительным (если брать время от публикации объявления Брайана Джонса о поиске участников группы до первого совместного выступления). Итак, Джаггер и Ричардс были одноклассниками и друзьями детства. Они знакомы с 1950 года. В 1954-м семья Мика переехала – и на время он потерял связь с Китом. В середине 1950-х будущий рок-идол Джаггер создал свою первую «гаражную» группу с Диком Тейлором. Они еще не играли собственную музыку – только каверы. А 17 октября 1961 года произошла знаковая случайная встреча Мика Джаггера и Кита Ричардса на второй платформе железнодорожного вокзала Дартфорда (сейчас это место обозначено памятной табличкой). С собой у Джаггера были пластинки Чака Берри и Мадди Уотерса – оказалось, что музыкальные предпочтения друзей совпали. И с этого момента они возобновили общение, часто встречаясь дома у Джаггера. Конечно, Ричардс присоединился и к «гаражной» группе Джаггера и Тейлора. В конце 1961-го к ним добавились еще два музыканта, квинтет называл себя «Blues Boys». Но таким составом они существовали недолго – весной 1962-го началось знакомство с группой «Alexis Korner’s Blues Incorporated», в составе которой выступали мультиинструменталист Брайан Джонс (он в то время играл на слайд-гитаре), клавишник Иэн Стюарт и барабанщик Чарли Уоттс. Они играли вместе. Но в группу, которая после стала The Rolling Stones, объединились только после того, как Джонс покинул Alexis Korner’s Blues Incorporated. В мае 1962-го он разместил объявление о поиске участников новой группы в издании «Jazz Weekly». Первым отозвался Иэн Стюарт. Следом, в июне, к Джонсу перешли Джаггер, Тейлор и Ричардс. Названия у новой группы еще не было, а придумал его Брайан Джонс совершенно неожиданно и в стрессовых условиях.

«Брайан придумал название. Это был телефонный звонок, который стоил денег, а у нас оставались мизерные копейки… Наконец-то мы получили концерт, поэтому сказали: «Позвони «Jazz News», размести рекламу». Брайан весело набирает номер, а они спрашивают: «Кто?» У нас не было названия, и каждая секунда стоила драгоценные пенни. Была пластинка Мадди Уотерса, перевернутая лицом вниз, «The Best of Muddy Waters», и первая песня была «Rolling Stone Blues». У Брайана было паническое выражение лица – он сказал: «Не знаю… Rolling Stones». Вот почему нас называют «Rolling Stones»… Наш первый концерт был в Marquee», — цитирует рассказ Кита Ричардса Rolling Stones Data.

С Чарли Уоттсом на барабанах группа впервые выступила на публике 12 января 1963 года. В первые годы лидером оставался Брайан Джонс. Однако постепенно его увлечение алкоголем и наркотиками усложняло отношения в группе. Конфликт назрел уже в 1967-м, с 1968-го Брайан не работал на сцене вместе с коллегами. А 9 июня 1969-го сам Джонс уже официально заявил о выходе из группы. Всего через месяц, 3 июля, он утонул в бассейне собственного имения (основная версия – по неосторожности, но предполагали и самоубийство).

На тот момент роллинги уже были звездами мирового уровня, а их песни начали возглавлять хит-парады еще в 1965-м («(I Can’t Get No) Satisfaction», «Get Off of My Cloud»). Пройдя через дальнейшие изменения состава, группа существует до сих пор – уже более шестидесяти лет, сейчас ее основа – 81-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс и 78-летний Ронни Вуд.

12 июля 1989 года произошла последняя в СССР казнь украинского воина УПА и члена ОУН. Жертвой режима стал Иван Гончарук. Подробнее.

12 июля 1996 года президент Украины Леонид Кучма и глава Верховной Рады Александр Мороз подписали Закон «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие».

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. Подробнее.

Церковный праздник 12 июля

12 июля чтят память мучеников Прокла и Иллария. Подробнее.

Народные приметы

Если с березы уже начинают опадать листья, то осень будет ранняя.

Если облака плывут против ветра, будет дождь.

Погода в этот день определяет, какими будут следующие 40 дней.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя выходить на улицу ночью.

Лучше не жечь костер – день считается пожароопасным.