Сегодня 12 июля: какой праздник и день в истории

12 июля 1543 года в последний раз женился английский король Генрих VIII (на шестой из своих жен). В этот день 1917-го во время Первой мировой войны немецкая армия впервые использовала против врага газ иприт. В 1989-м в СССР в последний раз казнили воина УПА.

Праздники и памятные даты 12 июля

12 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день бортпроводника. Также отмечают День разноцветных глаз.

12 июля в истории

12 июля 1543 года шестой раз женился «самый женатый» английский король Генрих VIII. Последней его избранницей, которая смогла пережить мужа, стала Екатерина Парр.

Она также вошла в историю Англии как королева, которая больше всех раз была замужем. Прежде, чем выйти за Генриха, она овдовела дважды. А после его смерти вышла замуж в четвертый раз – за Томаса Сеймура (родного брата третьей жены Генриха VIII Джейн Сеймур).

С Екатериной Парр король познакомился, когда она еще была замужем за своим вторым мужем лордом Латимером. К тому времени Екатерине был 31 год, что по меркам времени было совсем не юным возрастом. Но и Генрих уже был не молод. Муж Екатерины тяжело болел и вскоре умер, и король сразу стал ухаживать за вдовой. Услышав от Генриха VIII, который уже казнил двух жен и дважды развелся, предложение, леди Латимер испугалась. Но со временем согласилась. 12 июля 1543 года состоялось венчание. Новая королева быстро нашла общий язык с дочерью короля от Анны Болейн Елизаветой (будущей королевой Елизаветой I). А вот с принцессой Марией (дочерью от Екатерины Арагонской) у новой королевы не сложилось. Екатерина Парр была убежденной протестанткой, а Мария – ревностной католичкой. Единственный сын Генриха принц Эдуард не сразу, но подружился с мачехой. Последняя жена Генриха VIII имела все шансы повторить судьбу Анны Болейн, ведь имела влиятельных врагов, периодически возводивших на нее клевету. Генрих несколько раз даже принимал решение об аресте Екатерины, но каждый раз отказывался от этого. 28 января 1547 года Генрих VIII скончался. А Екатерина в том же году вышла замуж за Томаса Сеймура.

12 июля 1917 года армия Германии во время Ипрской битвы в рамках Первой мировой войны впервые использовала ядовитый газ, который по месту использования получил название иприт. Изобрел иприт немецкий химик Виктор Мейер в 1886 году. Ядовитое вещество действует на кожу, вызывая тяжелые язвы, а также вредит глазам и дыхательным путям.

При определенной концентрации в воздухе (0,03 мг/л) газ смертелен — смерть наступает в течение 2-5 минут. Иприт может накапливаться в резине, бумаге, текстиле и т.п. – и отравлять контактирующих с зараженным предметом. В первый раз иприт применили против англо-французских войск. Немцы забросали их минами, содержавшими ядовитую маслянистую жидкость.

12 июля 1989 года произошла последняя в СССР казнь украинского воина УПА и члена ОУН. Жертвой режима стал Иван Савич Гончарук.

После возвращения советских оккупантов на запад Украины в 1944 году Иван скрывался от мобилизации в Красную Армию. А в июле 1944-го присоединился к повстанцам. Он прошел двухнедельную боевую подготовку УПА и получил позывной «Лісовий». В основном отряд, в состав которого входил Гончарук, проводил расправы с присланными советскими гауляйтерами и местными коллаборантами. Сам Иван отвечал в отряде за хозяйственные дела. При этом он участвовал в немногочисленных боях с войсками НКВД.

Впервые его схватили в декабре 1945-го. Гончарука судили вместе с другими шестью воинами УПА и приговорили к смертной казни. Однако позже приговор заменили на 20 лет каторги и 5 лет лишения гражданских прав. Он отбывал наказание на Колыме. В 1956 году по его заявлению суд пересмотрел дело. Гончарука отпустили – сначала без права возвращения в Украину. Впоследствии он в ссылке на Магадане познакомился с украинкой из Сумской области и женился. У супругов было двое детей. В 1975-м они вернулись в Украину и поселились в Харьковской области, где с помощью родителей жены приобрели дом. Иван к тому времени уже был пенсионером. Семья жила в поселке Комсомольское.

Но спокойной жизнь была недолго. В октябре 1986 года управление КГБ Волынской области начало против Ивана Гончарука дополнительное расследование. Расследование завершили 17 сентября 1987 года. Ивана обвинили в том, что он «перешел на сторону врага, добровольно вступив в банду УПА организации украинских националистов (ОУН), которая совместно с фашистами вела вооруженную борьбу против советского государства за отделение от Советского Союза Украинской ССР и установление на его территории буржуазного строя». Понятно, что ни с какими фашистами УПА в 1944 году (когда к ней присоединился Гончарук) общую борьбу не вела. Но это никого не интересовало. К Ивану применили статьи УК УССР, предусматривавшие наказание нацистских преступников без срока давности. 29 июня 1989 года имущество семьи Гончаруков арестовали: описали домик площадью 77,7 кв. м и арестовали денежные вклады. Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве. Место его захоронения неизвестно. Решением Национальной комиссии по реабилитации от 29 апреля 2021 года его посмертно реабилитировали.

12 июля 1996 года Президент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной Рады Александр Мороз торжественно подписали Закон «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие». Перед этим в парламенте украинские депутаты впервые в истории присягнули на верность Украине на новой Конституции и засвидетельствовали это подписями.

Церковный праздник 12 июля

12 июля христиане чтят память апостолов Петра и Павла. Будущий апостол Петр с рождения носил имя Симон. Он был рыбаком из бедной семьи. Однажды его брат Андрей, один из двенадцати апостолов, познакомил Симона с Иисусом. Христос дал ему имя Петр, что означает «скала». Апостол Петр стал одним из самых преданных учеников и последователей Христа. Участвовал во многих библейских событиях. А после Воскресения Христа путешествовал по миру и проповедовал христианство. Савл (будущий апостол Павел) изначально был фарисеем знатного происхождения и кидал первых христиан в тюрьмы. Но однажды ему явился Бог и спросил, зачем Савл гонит его. После этого Савл поверил, крестился и стал проповедником, приняв имя Павел. Петр и Павел приняли мученическую смерть в Риме в 67 году во время царствования Нерона. Поэтому их память чтят в один день.

Народные приметы

Если 12 июля идет дождь, будет хороший урожай.

Также дождливый день предсказывает прохладный остаток лета и холодную зиму.

Жара в этот день – к морозу на Рождество.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Нельзя венчаться.

Не следует купаться в водоемах.