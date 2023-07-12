Сьогодні 12 липня: яке свято та день в історії

12 липня 1543 року востаннє одружився англійський король Генріх VIII (на шостий зі своїх дружин). Цього дня 1917-го під час Першої світової війни німецька армія вперше використала проти ворога газ іприт. 1989-го в СРСР востаннє стратили воїна УПА.

Свята та пам’ятні дати 12 липня

12 липня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день бортпровідника. Також відзначають День різноколірних очей.

12 липня в історії

12 липня 1543 року вшосте одружився “найодруженіший” англійський король Генріх VIII. Останньою його обраницею, яка змогла пережити чоловіка, стала Катерина Парр.

Вона також увійшла в історію Англії як королева, яка найбільше разів була одружена. Перш ніж вийти за Генріха, вона вдовіла двічі. А після його смерті вийшла заміж учетверте – за Томаса Сеймура (рідного брата третьої дружини Генріха VIII Джейн Сеймур).

З Катериною Парр король познайомився, коли вона ще була заміжньою за своїм другим чоловіком лордом Латімером. На той час Катерині був 31 рік, що за мірками часу було зовсім не юним віком. Але й Генріх уже був не молодий. Чоловік Катерини важко хворів і невдовзі помер, і король одразу почав залицятися до вдови. Почувши від Генріха VIII, який вже стратив двох дружин і двічі розлучився, пропозицію леді Латімер злякалася. Але згодом погодилася. 12 липня 1543 року відбулося вінчання. Нова королева швидко порозумілася з дочкою короля від Анни Болейн Єлизаветою (майбутньою королевою Єлизаветою I). А ось із принцесою Марією (дочкою від Катерини Арагонської) у нової королеви не склалося. Катерина Парр була переконаною протестанткою, а Марія – ревною католичкою. Єдиний син Генріха принц Едуард не відразу, але потоваришував із мачухою. Остання дружина Генріха VIII мала всі шанси повторити долю Анни Болейн, адже мала впливових ворогів, які періодично зводили на неї наклепи. Генріх кілька разів навіть ухвалював рішення про арешт Катерини, але щоразу відмовлявся від цього. 28 січня 1547 року Генріх VIII помер. А Катерина того ж року вийшла заміж за Томаса Сеймура.

12 липня 1917 року армія Німеччини під час Іпрської битви в рамках Першої світової війни верше використала отруйний газ, який за місцем використання отримав назву іприт. Винайшов іприт німецький хімік Віктор Меєр у 1886 році. Отруйна речовина діє на шкіру, викликаючи важкі виразки, а також шкодить очам та дихальним шляхам.

При певній концентрації повітря (0,03 мг/л) газ смертельний – смерть настає протягом 2-5 хвилин. Іприт може накопичуватися у гумі, папері, текстилі тощо – й отруювати тих, хто контактує із зараженим предметом. Вперше іприт застосували проти англо-французьких військ. Німці закидали їх мінами, що містили отруйну маслянисту рідину.

12 липня 1989 року відбулася остання в СРСР страта українського воїна УПА та члена ОУН. Жертвою режиму став Іван Савич Гончарук.

Після повернення радянських окупантів на захід України 1944 року Іван переховувався від мобілізації до Червоної Армії. А у липні 1944-го приєднався до повстанців. Він пройшов двотижневий вишкіл УПА та отримав позивний “Лісовий”. В основному загін, до складу якого входив Гончарук, проводив розправи із надісланими радянськими гауляйтерами та місцевими колаборантами. Сам Іван відповідав у загоні за господарські справи. При цьому він брав участь у нечисленних боях із військами НКВС.

Вперше його схопили у грудні 1945-го. Гончарука судили разом з іншими шістьма воїнами УПА та засудили до страти. Проте пізніше вирок замінили на 20 років каторги та 5 років позбавлення цивільних прав. Він відбував покарання на Колимі. 1956 року за його заявою суд переглянув справу. Гончарука відпустили – спочатку без права повернення в Україну. Згодом він у засланні на Магадані познайомився з українкою із Сумської області та одружився. Подружжя мало двох дітей. 1975-го вони повернулися в Україну та оселилися в Харківській області, де за допомогою батьків дружини придбали будинок. Іван на той час уже був пенсіонером. Сім’я жила у селищі Комсомольське.

Але спокійним життя було недовго. У жовтні 1986 року управління КДБ Волинської області розпочало додаткове розслідування щодо Івана Гончарука. Розслідування завершили 17 вересня 1987 року. Івана звинуватили у тому, що він “перейшов на сторону ворога, добровільно вступивши в банду УПА організації українських націоналістів (ОУН), яка спільно з фашистами вела збройну боротьбу проти радянської держави за відділення від Радянського Союзу Української РСР і встановлення на її території буржуазного ладу”. Зрозуміло, що ні з якими фашистами УПА 1944 року (коли до неї приєднався Гончарук), спільну боротьбу не вела. Але це нікого не цікавило. До Івана застосували статті КК УРСР, які передбачали покарання нацистських злочинців без строку давності. 29 червня 1989 року майно родини Гончаруків заарештували: описали будиночок площею 77,7 кв. м та заарештували грошові вклади. Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Місце його поховання невідоме. Рішенням Національної комісії з реабілітації від 29 квітня 2021 року його посмертно реабілітували.

12 липня 1996 року Президент України Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Мороз урочисто підписали Закон “Про прийняття Конституції України та введення її в дію”. Перед цим у парламенті українські депутати вперше в історії присягнули на вірність Україні на новій Конституції та засвідчили це підписами.

Церковне свято 12 липня

12 липня християни вшановують пам’ять апостолів Петра і Павла. Майбутній апостол Петро від народження мав ім’я Симон. Він був рибалкою з бідної родини. Одного разу його брат Андрій, один із дванадцяти апостолів, познайомив Симона з Ісусом. Христос дав йому ім’я Петро, що означає “скеля”. Апостол Петро став одним із найвідданіших учнів і послідовників Христа. Брав участь у багатьох біблійних подіях. А після Воскресіння Христа подорожував світом і проповідував християнство. Савл (майбутній апостол Павло) спочатку був фарисеєм знатного походження і заточував перших християн до в’язниць. Але одного разу йому явився Бог і запитав, навіщо Савл жене його. Після цього Савл увірував, хрестився і став проповідником, прийнявши ім’я Павло. Петро та Павло прийняли мученицьку смерть у Римі в 67 році за часів царювання Нерона. Тож їх пам’ять ушановують в один день.

Народні прикмети

Якщо 12 липня йде дощ, то буде хороший урожай.

Також дощовий день віщує прохолодний залишок літа та холодну зиму.

Спека в цей день – до морозу на Різдво.

Що не можна робити 12 липня

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами.

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна вінчатися.

Не слід купатися у водоймах.