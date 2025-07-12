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Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)

Події 06:26   12.07.2025
Оксана Горун
Харків атакували КАБами та БпЛА, є постраждалі: що відомо (доповнено)

Вибухи в місті лунали з 04:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують з повітря.

Доповнено о 06:26. За попередньою інформацією, росіяни завдали десяти ударів по Харкову вранці, повідомив мер. Два – КАБами та ще вісім – БпЛА.

“Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про потрапляння одного з “шахедів” по обʼєкту критичної інфраструктури. Один постраждалий у Київському районі – людину шпиталізовано. У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі”, – написав Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих – обидва в лікарні.

05:35. Спочатку, за попередніми даними міського голови, по Харкову вдарили КАБом – по житловому масиву в Київському районі. Є інформація про потерпілого. Слідом долетіла група “шахедів”.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі внаслідок прильоту ударного дрона спалахнула будівля гаража.

Попередньо, зафіксовано удари чотирма ворожими БпЛА в Київському районі Харкова. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила. Інформація про наслідки влучання уточнюється“, – написав Синєгубов.

О 05:32 у місті дали відбій повітряної тривоги, але в 05:46 її відновили.

Читайте також: Новини Харкова — головне 11 липня: атака БпЛА, ураган, склад зброї в гаражі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 06:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті лунали з 04:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують з повітря".