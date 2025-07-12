Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)

Взрывы в городе гремели с 04:40 12 июля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют с воздуха.

Дополнено в 06:26. По предварительной информации, россияне нанесли десять ударов по Харькову утром, сообщил мэр. Два — КАБами и еще восемь — БпЛА.

«Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских построек. Также известно о попадании одного из «Шахедов» по объекту критической инфраструктуры. Один пострадавший в Киевском районе — человек госпитализирован. В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько автомобилей, городские электрические сети», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших — оба в больнице.

05:35. Сначала, по предварительным данным городского головы, по Харькову ударили КАБом – по жилому массиву в Киевском районе. Есть информация о пострадавшем. Следом долетела группа «Шахедов».

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе в результате прилета ударного дрона вспыхнуло здание гаража.

«Предварительно, зафиксированы удары четырьмя враждебными БпЛА в Киевском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Информация о последствиях попаданий уточняется», — написал Синегубов.

В 05:32 в городе дали отбой воздушной тревоги, но в 05:46 ее возобновили.