Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
Взрывы в городе гремели с 04:40 12 июля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют с воздуха.
Дополнено в 06:26. По предварительной информации, россияне нанесли десять ударов по Харькову утром, сообщил мэр. Два — КАБами и еще восемь — БпЛА.
«Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских построек. Также известно о попадании одного из «Шахедов» по объекту критической инфраструктуры. Один пострадавший в Киевском районе — человек госпитализирован. В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько автомобилей, городские электрические сети», — написал Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших — оба в больнице.
05:35. Сначала, по предварительным данным городского головы, по Харькову ударили КАБом – по жилому массиву в Киевском районе. Есть информация о пострадавшем. Следом долетела группа «Шахедов».
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе в результате прилета ударного дрона вспыхнуло здание гаража.
«Предварительно, зафиксированы удары четырьмя враждебными БпЛА в Киевском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Информация о последствиях попаданий уточняется», — написал Синегубов.
В 05:32 в городе дали отбой воздушной тревоги, но в 05:46 ее возобновили.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 06:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в городе гремели с 04:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют с воздуха".