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Харків отримає мільйони доларів на енергетику: що робитимуть

Політика 21:28   11.07.2025
Оксана Горун
Харків отримає мільйони доларів на енергетику: що робитимуть Фото: Міністерство відновлення України

Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову. Місто отримає грант на суму 33,3 мільйона доларів США, повідомив мер Ігор Терехов.

З його слів, гроші підуть на розвиток енергетичної інфраструктури.

“Це другий етап програми “RePower”, і ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні”, – написав Терехов.

Він зазначив, що завдяки цій допомозі місто отримає додаткові 8,5 мегавата власної генерації. Це будуть сучасні когенераційні установки, які встановлять “у найвразливіших районах”.

“Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам — навіть у повному блекауті”, – пояснив міський голова.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 21:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову. Місто отримає грант на суму 33,3 мільйона доларів США, повідомив мер Ігор Терехов".