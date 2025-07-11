Харків отримає мільйони доларів на енергетику: що робитимуть
Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову. Місто отримає грант на суму 33,3 мільйона доларів США, повідомив мер Ігор Терехов.
З його слів, гроші підуть на розвиток енергетичної інфраструктури.
“Це другий етап програми “RePower”, і ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні”, – написав Терехов.
Він зазначив, що завдяки цій допомозі місто отримає додаткові 8,5 мегавата власної генерації. Це будуть сучасні когенераційні установки, які встановлять “у найвразливіших районах”.
“Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам — навіть у повному блекауті”, – пояснив міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 21:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову. Місто отримає грант на суму 33,3 мільйона доларів США, повідомив мер Ігор Терехов".