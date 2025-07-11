Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
Всемирный банк подтвердил финансовую помощь Харькову. Город получит грант на сумму 33,3 миллиона долларов США, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, деньги пойдет на развитие энергетической инфраструктуры.
«Это второй этап программы RePower, и мы смогли получить это финансирование благодаря успешному выполнению первой части проекта, подписанного в прошлом году на конференции по восстановлению Украины в Берлине», — написал Терехов.
Он отметил, что благодаря этой помощи город получит дополнительные 8,5 мегаватта собственной генерации. Это будут современные когенерационные установки, которые установят «в самых уязвимых районах».
«Там, где самый высокий риск отключений, они будут обеспечивать тепло и свет больницам, школам, котельным и жилым домам даже в полном блэкауте», — пояснил городской голова.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: всемирный банк, новости Харькова, терехов, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 21:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всемирный банк подтвердил финансовую помощь Харькову. Город получит грант на сумму 33,3 миллиона долларов США, сообщил мэр Игорь Терехов".