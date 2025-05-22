«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области

Эффективны ли солнечные панели для производства электроэнергии в Харькове и области? Если да, то можно ли установить такую систему на многоквартирном доме? Эти вопросы МГ «Объектив» задала научному сотруднику, а также руководителю компании, которая занимается монтажом солнечных электростанций.

Эффективность солнечных панелей на Харьковщине

«Солнечная электростанция на основе девяти панелей генерирует общую мощность около 3,5 киловатта. То есть она может обеспечивать небольшое офисное помещение энергией в автономном режиме», — рассказывает доцент кафедры микро- и наноэлектроники Национального технического университета „Харьковский политехнический институт“ Михаил Кириченко.

Он отмечает: главный плюс солнечной панели в том, что ее смонтировал один раз — и она работает и не требует каких-то дополнительных вложений и усилий.

«У вас есть панели, инвертор и аккумулятор. Правильно настроенная система балансирует ваши расходы и вашу генерацию и у вас не болит голова ни о чем. Потому что и генератор, и ветряк, которые устанавливаются в европейских странах, требуют обслуживания, в случае генератора — горючего. А солнечная панель при идеальных условиях, если она правильно собрана и установлена, то она просто работает и генерирует вам электричество», — утверждает Кириченко.

А вот главный минус вытекает из принципа работы панелей: нет солнца — нет электричества. Во время блэкаутов также важным фактором является погода. Но даже в пасмурный день можно рассчитывать на ток для зарядки гаджетов и питания холодильника, добавляет научный сотрудник.

«Обычно люди отсутствуют дома днем, когда панели генерируют больше всего. Мы приходим домой вечером и хотим выпить чаю, постирать вещи, посмотреть телевизор. Поэтому нам, к сожалению, никак не обойтись без аккумулятора, который будет заряжаться днем, когда потребности нашего дома минимальны, а вечером будет отдавать накопленную электроэнергию, обеспечивая нашу комфортную жизнь даже при отсутствии напряжения в сети. То есть, есть три составляющие системы: панели, которые генерируют электроэнергию, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, и специальный приемник, называемый инвертором. Он объединяет между собой панели, сеть и аккумулятор и обеспечивает интеграцию этих трех источников в нашу розетку. То есть с помощью современного умного инвертора мы можем переключаться между генерацией от солнечных панелей, между питанием от аккумулятора и между питанием от электросети», — объясняет Кириченко.

Компания «Солнце Украины» строит гелиоэлектростанции на Харьковщине с 2013 года, рассказывает ее глава Алексей Жук. Фирма имеет заказы от предприятий, ферм, гостиниц ресторанов, фитнес-центров, владельцев домов и реже — квартир. И стоит учитывать, что зимой генерация — в десять раз меньше.

«Технологии меняются постоянно. Постоянно повышается эффективность солнечных панелей, их надежность, срок службы. Например, если еще в 2015 году нормальным считался коэффициент полезного действия солнечной панели около 16-18% от мощности, то сейчас это уже 22-24%. Конечно, на юге большая эффективность солнечных панелей или в горной местности Карпат. Но Харьковская область по эффективности не отстает от всей Украины. Целесообразно устанавливать солнечные электростанции в нашем регионе. И зимой панели работают, особенно если погода ясная. Если брать систему в один киловатт, то зимой такая система может выработать где-то 200-300 киловатт. Ориентация относительно юга очень важна для генерации», — рассказывает Жук.

Можно ли установить панели на квартиру

Специалисты солидарны: целесообразнее рассматривать установку панелей жителям частных домов. В любом случае, солнечные электростанции сейчас — это не об экономии или окупаемости, а исключительно о независимости от сети.

«Об окупаемости системы, включающей инверторы, панели, аккумуляторы, — речь не идет, объясняет Кириченко. — Минимум 100-150 тысяч гривен. Это будет около 3 киловатт солнечных панелей, и, пожалуй, 100 ампер-часов — это аккумулятор. Этого, в принципе, хватит на нужды небольшой квартиры или домика. Но в чем проблема? Что обычно, живя в типовой квартире, вы не сможете установить девять панелей, вам их будет негде устанавливать. Если вы живете в частном доме и имеете финансовую возможность, то это очень интересный вариант, который я бы рассмотрел. Потому что обычно частный дом имеет скатную кровлю, которая не занята ничем. И здесь можно установить достаточно большое количество панелей, я думаю, до 10-15, и обеспечить таким образом себе энергетическую независимость. В случае квартиры это будет на крайний случай, сурового блэкаута».

По словам Жука, на частный дом, если семья потребляет 500-600 киловатт в месяц, обычно устанавливают 6-киловаттную систему — это 12-14 панелей.

«Электроэнергия нужна не для площади, а для работы электроприборов, — объясняет Жук. — Поэтому когда мы рассчитываем мощность системы и ее показатели генерации в течение года, мы отталкиваемся от имеющихся у заказчика электроприборов. Мы определяем их режим работы в течение суток, месяца и года и исходя из этого делаем вывод о необходимой мощности солнечной станции и необходимом количестве панелей».

Для квартир стандартной считают систему мощностью около 3 киловатт, ее стоимость около 3 тысяч долларов, а окупаемость — 7-8 лет. Но 3 киловатта — это большая площадь панелей, их можно разместить разве что на крыше многоквартирного дома. Такие заказы поступают от жильцов ОСМД.

«Есть государственная программа по поддержке установки солнечных электростанций для ОСМД. Есть государственные программы поддержки установки солнечных электростанций и на домах коммунальной собственности, но, к сожалению, в связи с ограниченностью финансирования это еще не получило таких больших объемов», — констатирует Жук.

До трех панелей можно установить на балконе квартиры. Реализовывали даже меньший проект, говорит глава компании.

«Что касается балконов, то здесь, к сожалению, в связи с ограниченной площадью большой системы не получится. Две-три панели установить можно на 1,2 киловатта. Две панели устанавливали на балкон в вертикальном положении. 1,2 киловатта общей мощности. Человеку хватило для того, чтобы пережить все блэкауты», — отмечает Жук.

Систему такой мощности — 1,2 киловатта, продолжает Кириченко, можно использовать только как резервный источник питания для зарядки, к примеру, EcoFlow, ноутбуков, смартфонов в случае блэкаута, возможно, еще для работы холодильника.