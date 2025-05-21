Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч

Солнечная энергетика — это не об экономии, а об энергонезависимости. Такое общее мнение высказывают специалисты в Харькове и люди, которые уже установили панели. Несмотря на ценность таких систем во время блэкаутов они пользуются все большим спросом. В то же время рабочих, которые бы умели их устанавливать, — не хватает. В НТУ «ХПИ» запустили социальный проект EcoSKILL, в рамках которого монтировать солнечные панели учат переселенцев, чтобы те получили востребованную специальность. Эффективны ли такие системы на Харьковщине — в репортаже МГ «Объектив».

Профессор кафедры микро- и наноэлектроники НТУ «ХПИ» Ксения Минакова уже имеет опыт использования солнечных панелей, которые производят электричество. Ученая говорит, что выбирала между покупкой автомобиля или энергонезависимостью, и аргументы в пользу второго перевесили. И прошлой осенью на частном доме Ксении в центре Харькова появились десять солнечных панелей.

Вместе с инвертором и двумя аккумуляторами все обошлось в 250 тысяч гривен. Ксения признается: можно было дешевле, но выбирала качественные материалы. Панели установили на юго-западном скате крыши — наиболее перспективном. Дом может питаться и от батарей, и от тока в сети. Зимой солнца мало, поэтому станция работает как резервная.

«Она самостоятельно включится, если исчезнет свет, — объясняет Ксения. — Я даже этого не увижу. И я спокойно три-четыре дня проживу на своих аккумуляторах. У меня очень хороший инвертор, который позволяет мне совмещать электричество из сети, то есть это такой гибридный режим работы. И вот с середины марта я полностью энергонезависима».

А летом солнечные панели производят электричества с избытком, продолжает ученая. Поэтому она пытается управлять своей альтернативной электростанцией с помощью гаджетов и умных розеток. Несмотря на стоимость системы и все ее особенности молодая профессор ни о чем не жалеет. Единственное, признается, крайне трудно было найти монтажников. И теперь именно она вместе с коллегами из Политеха занимается их подготовкой из числа переселенцев по образовательной программе в сфере солнечной энергетики — EcoSKILL. Организатором выступила ОО «Объединение молодых ученых НТУ „ХПИ“ при финансовой поддержке Razom Relief.

«С начала марта мы начали полноценное обучение, — рассказывает Роман Томашевский, директор Института энергетики, электроники и электромеханики НТУ «ХПИ», проектный менеджер программы EcoSKILL, глава Объединения молодых ученых НТУ «ХПИ». — Сегодня у нас набрано сто ВПО из Харьковской области, которые учатся с нами. Это Балаклея, Волчанск, всего десять громад мы охватывали, но слухи разошлись по другим громадам и к нам пришло очень много людей. Обучение проходит небольшими группами по 15-20 человек. Это грантовые европейские средства, но они идут через украинского глобального донора Razom for Ukraine, который организовывает очень много проектов, направленных на гуманитарные, общественные истории успеха. Им очень понравилась наша идея по обучению и трудоустройству, и было отмечено, что нашей сильной стороной является то, что в проект привлечены реальные академические преподаватели. То есть, вся научная школа НТУ «ХПИ» может работать сейчас на то, чтобы в этот небольшой курс запаковать те знания, которые нужны работодателям. И еще отдельный модуль, где мы учим переселенцев открывать свой бизнес в этом направлении. Плюс очень серьезная составляющая психологическая, чтобы они имели возможность общаться с работодателем. Подготовка резюме, как себя вести при собеседовании, все эти вещи мы же также охватываем».

Оценивая перспективность направления, активный слушатель курса Алексей задумывается над тем, чтобы открыть собственный бизнес. Дом переселенца из Слатино сгорел в результате боевых действий и теперь мужчина с семьей живет в Песочине.

«Я занимался услугами в строительной сфере — электромонтаж и другие виды работ. Решил просто расширить перечень, так сказать, своих услуг и попутно узнать что-то новое. Развиваться, скажем», — говорит Алексей.

Возраст слушателей — средний, в группах 23 женщины. Почти все переселенцы имеют базовое техническое образование.

«Некоторые люди настолько интегрируются, что с лектором ведут дискуссии. То есть идет классный учебный процесс! Люди общаются. Кто-то работал когда-то в облэнерго, кто-то еще где-то. Они делятся опытом», — отмечает Томашевский.

То есть цель проекта объемная — интегрировать ВПЛ в общество, дать им актуальную специальность и работу, а также развивать солнечную энергетику.

«И для этого мы делаем все возможное, — подчеркивает Томашевский. — Предоставляем необходимые компетенции, привлекаем работодателей, центры занятости, то есть максимально интегрируем в общество. Более 50% энергосистемы Украины разрушено. И сейчас идет серьезный тренд на распределенные системы. То есть у вас есть очень много солнечных панелей, которые сходятся в какую-то историю и затем распределяются по хозяйствам, продаются в сеть, накапливаются. Этот тренд будет не то что сохраняться, он будет наращиваться. И для всего этого нам нужны кадры, бизнесу нужны кадры».

Продолжительность курсов для переселенцев — два с половиной месяца, а после — ярмарка вакансий. Один из работодателей, соинициатор проекта, готов забрать до 15 человек.

«Заработная плата по нашим расчетам будет где-то от 22 до 30 тысяч гривен, — говорит Алексей Жук, основатель и руководитель компании «Солнце Украины». — Дефицит кадров обусловлен двумя факторами. Первый — это стремительный рост возобновляемой энергетики, то есть объемов строительства солнечных электростанций. И, во-вторых, — это дефицит кадров в связи с мобилизацией и вопросами миграции внутри страны. Наше предприятие в прошлом месяце чуть не потеряло меня в связи с мобилизацией».

Компания Алексея занимается исключительно монтажом панелей. Их производство, объясняет, в Украине стимула со стороны государства не получило. Все, что у нас устанавливают, — везут из Китая.