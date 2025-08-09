Помощь харьковчанам от ООН: что обещают, рассказали в мэрии
Городской голова Харькова Игорь Терехов встретился с Координатором системы ООН и Гуманитарным координатором в Украине Матиасом Шмале.
Подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Там отметили, что делегация ООН посетила Харьков, «чтобы оценить потребности города и определить направления сотрудничества». Терехов проинформировал гостей о ситуации в городе: разрушениях и количестве переселенцев. В частности, акцентировал внимание на количестве окон, которые выбили россияне обстрелами.
«Ни один другой большой город в Украине не имеет такого уровня разрушений, как Харьков. У нас сейчас 106 тыс. выбитых окон только в домах. Что касается ВПЛ, то мы уделяем им большое внимание: недавно открыли центр, предоставляющий административные и пенсионные услуги, услуги занятости, налоговой именно для переселенцев. Сейчас в городе живет более 200 тысяч ВПЛ. Поэтому мы надеемся на продолжение сотрудничества по всем гуманитарным направлениям», – цитирует мэра пресс-служба.
Представитель ООН Матиас Шмале сообщил, на чем планирует сосредоточиться международная организация для помощи городу. В частности, структуры ООН готовы подключиться к закрытию контуров в домах. А также — оказать поддержку уязвимым категориям населения, принять участие в эвакуации и помощи переселенцам.
