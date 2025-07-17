Где жителям Харьковщины получить соцуслуги: посмотреть можно на карте

На Харьковщине создали интерактивную карту социальных услуг. Ознакомиться с ней можно на сайте ХОВА в разделе «Админуслуги».

Сейчас карта включает два блока – «Социальные услуги» и «Услуги для ветеранов».

На карте показано:

🔹 предоставлятелей социальных услуг территориальных громад Харьковской области — центры предоставления социальных услуг, центры социальных служб, территориальные центры социального обслуживания (оказания социальных услуг), интернатные учреждения системы социальной защиты населения;

🔹 предоставлятелей психосоциальной помощи — учреждения здравоохранения, общественные организации (ОО «Проліска», БФ «Посмішкаа», Международная организация Право на здоровье, ОО «Чистый Лист» и другие);

🔹 адреса учреждений и организаций, в которые защитники и защитницы и члены их семей могут обратиться для оформления льгот, социальных выплат или других услуг;

информацию об их точном географическом расположении;

🔹 контактные данные, режим работы каждого учреждения и названия предоставляемых в них услуг;

🔹 дополнительно реализовано сервис онлайн-записи граждан к предоставлятелям социальных услуг.

На карту нанесено более 600 поставщиков социальных и других услуг.

Отмечается, что разработали эту карту ХОВА совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Для более удобного пользования также разработано мобильное приложение «Социальные услуги Харьковщины». Приложение можно загрузить через сервисы Google Play и AppStore.