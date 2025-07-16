Зеленский сообщил, что ждет Шмыгаля и Сметанина, Арахамия назвал состав КМУ
В вечернем обращении 16 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначения в Кабмине. В частности, экс-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля оставят в правительстве.
«Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли индустрии. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром», — сообщил Зеленский.
Он отметил, что юридические процедуры по обновлению правительства уже начались — депутаты Верховной Рады поддержали отставку Дениса Шмыгаля. Перед этим утром 16 июля президент провел совещание с еще действующим премьером, а также министром обороны Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Сметаниным.
«Мы договорились о новых подходах к управлению сферой обороны. Министерство обороны будет оказывать большее влияние на сферу производства оружия. И украинского оружия должно стать больше, больше у наших воинов на фронте. Кроме того, Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Это и поставки по программам помощи, это инвестиции в наше украинское производство оружия. Все наши совместные проекты, мы максимально все ускоряем», — сказал президент.
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Он отметил, что есть конкретная задача — за полгода работы нового правительства достичь того, чтобы оружия украинского производства на фронте было 50% (на данный момент, по данным президента, этот показатель 40%).
«Увеличивая наше собственное производство, уверен, можно это реализовать, но не просто», — прокомментировал Владимир Зеленский.
Тем временем глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на заседании фракции представили кандидатов на должности в новом составе Кабмина. Возглавить правительство президент предложил Юлии Свириденко, и депутаты его партии поддерживают эту кандидатуру.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Зеленский, кабмин, министр обороны, отставка, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 20:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении 16 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначения в Кабмине. В частности, экс-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля оставят в правительстве".