Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
О том, что президент Владимир Зеленский вручил харьковской спортсменке Елизавете Шматько паспорт Украины, передают в Kharkiv sport city.
В честь Дня украинской государственности и Дня крещения Киевской Руси — Украины президент вручил награды украинкам и украинцам, а также паспорта 14-летним детям, пишут в Kharkiv sport city.
«Паспорт гражданина Украины получила и 14-летняя харьковская спортсменка Елизавета Шматько. Девушка является мастером спорта Украины по акробатическому рок-н-роллу и имеет международные достижения в составе команды «формейшн девушки». В частности, в 2023 году Елизавета стала чемпионкой мира среди юниоров на чемпионате мира в Кракове. В прошлом году спортсменка снова стала чемпионкой мира на юниорском чемпионате в Праге, а в этом году получила «бронзу» в составе сборной Украины по акробатическому рок-н-роллу», – уточнили в сообщении.
Кроме того, высшие государственные награды на мероприятии получили украинские воины. Также Зеленский передал ордена родным погибших, вручил боевые знамена, знаки отличия «За мужество и отвагу» и ленты с почетными наименованиями командирам подразделений, добавили в Kharkiv sport city.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, паспорт, президент;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 11:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что президент Владимир Зеленский вручил харьковской спортсменке Елизавете Шматько паспорт Украины, передают в Kharkiv sport city.".