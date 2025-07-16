Харків’янка отримала паспорт України від Зеленського
Про те, що президент Володимир Зеленський вручив харківській спортсменці Єлизаветі Шматько паспорт України, передають у Kharkiv sport city.
На честь Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі – України президент вручив нагороди українкам та українцям, а також паспорти 14-річним дітям, пишуть у Kharkiv sport city.
“Паспорт громадянки України отримала й 14-річна харківська спортсменка Єлизавета Шматько. Дівчина є майстром спорту України з акробатичного рок-н-ролу та міжнародні здобутки у складі команди “формейшн дівчата”. Зокрема, в 2023 році Єлизавета стала чемпіонкою світу серед юніорів на чемпіонаті світу у Кракові. Торік спортсменка знову стала чемпіонкою світу на юніорському чемпіонаті в Празі, а цьогоріч здобула “бронзу” у складі збірної України з акробатичного рок-н-ролу”, – уточнили у повідомленні.
Крім того, найвищі державні нагороди на заході здобули українські воїни. Також Зеленський передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки з почесними найменуваннями командирам підрозділів, додали в Kharkiv sport city.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Зеленський, паспорт, президент;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що президент Володимир Зеленський вручив харківській спортсменці Єлизаветі Шматько паспорт України, передають у Kharkiv sport city.".