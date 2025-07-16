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Зеленський повідомив, що чекає на Шмигаля, Арахамія перелічив склад КМУ

Політика 20:19   16.07.2025
Оксана Горун
Зеленський повідомив, що чекає на Шмигаля, Арахамія перелічив склад КМУ Відео: Володимир Зеленський/телеграм

У вечірньому зверненні 16 липня президент України Володимир Зеленський анонсував призначення в Кабміні. Зокрема експрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля залишать в уряді.

“Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром”, – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що юридичні процедури щодо оновлення уряду вже розпочалися – депутати Верховної Ради підтримали відставку Дениса Шмигаля. Перед цим ранком 16 липня президент провів нараду з ще чинним прем’єром, а також міністром оборони Умєровим і міністром з питань стратегічних галузей промисловості Сметаніним.

“Ми домовились щодо нових підходів до управління сфери оборони. Міністерство оборони матиме більше впливу на сферу виробництва зброї. І української зброї повинно стати більше, більше в наших воїнів на фронті. Окрім цього, Міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами. Це і постачання по програмах допомоги, також це інвестиції в наше українське виробництво зброї. Усі наші спільні проєкти, ми максимально все пришвидшуємо”, – сказав президент.

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Він зазначив, що є конкретне завдання – за пів року роботи нового уряду досягти того, щоб зброї українського виробництва на фронті було 50% (наразі, за даними президента, цей показник 40%).

“Збільшуючи наше власне виробництво, впевнений, можна це реалізувати, але не просто”, – прокоментував Володимир Зеленський.

Тим часом голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції представили кандидатів на посади в новому складі Кабміну. Очолити уряд президент запропонував Юлії Свириденко і депутати його партії підтримують цю кандидатуру.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні 16 липня президент України Володимир Зеленський анонсував призначення в Кабміні. Зокрема експрем’єр-міністра України Дениса Шмигаля залишать в уряді".