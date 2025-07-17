Де жителям Харківщини отримати соцпослуги: подивитись можна на мапі
На Харківщині створили інтерактивну мапу соціальних послуг. Ознайомитись з нею можна на сайті ХОВА в розділі «Адмінпослуги».
Наразі мапа включає два блоки – «Соціальні послуги» та «Послуги для ветеранів».
На мапі відображено:
🔹 надавачів соціальних послуг територіальних громад Харківської області – центри надання соціальних послуг, центри соціальних служб, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інтернатні установи системи соціального захисту населення тощо;
🔹 надавачів психосоціальної допомоги – заклади охорони здоров’я, громадські організації (ГО «Проліска», БФ «Посмішка», Міжнародна організація Право на здоров’я, ГО «Чистий Аркуш» та інші);
🔹 адреси установ та організацій, до яких Захисники та Захисниці і члени їх сімей можуть звернутись для оформлення пільг, соціальних виплат або інших послуг;
🔹 інформацію про їх точне географічне розташування;
🔹 контактні дані, режим роботи кожної установи та назви послуг, що надаються у них;
🔹 додатково реалізовано сервіс онлайн-запису громадян до надавачів соціальних послуг.
На мапу нанесено понад 600 надавачів соціальних та інших послуг.
Зазначається, що розробили цю мапу ХОВА спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Для більш зручного користування, також розроблений мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». Застосунок можна завантажити через сервіси Google Play та AppStore.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карта, социальные услуги, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині створили інтерактивну мапу соціальних послуг. Ознайомитись з нею можна на сайті ХОВА в розділі «Адмінпослуги».".