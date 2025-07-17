Де жителям Харківщини отримати соцпослуги: подивитись можна на мапі

На Харківщині створили інтерактивну мапу соціальних послуг. Ознайомитись з нею можна на сайті ХОВА в розділі «Адмінпослуги».

Наразі мапа включає два блоки – «Соціальні послуги» та «Послуги для ветеранів».

На мапі відображено:

🔹 надавачів соціальних послуг територіальних громад Харківської області – центри надання соціальних послуг, центри соціальних служб, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інтернатні установи системи соціального захисту населення тощо;

🔹 надавачів психосоціальної допомоги – заклади охорони здоров’я, громадські організації (ГО «Проліска», БФ «Посмішка», Міжнародна організація Право на здоров’я, ГО «Чистий Аркуш» та інші);

🔹 адреси установ та організацій, до яких Захисники та Захисниці і члени їх сімей можуть звернутись для оформлення пільг, соціальних виплат або інших послуг;

🔹 інформацію про їх точне географічне розташування;

🔹 контактні дані, режим роботи кожної установи та назви послуг, що надаються у них;

🔹 додатково реалізовано сервіс онлайн-запису громадян до надавачів соціальних послуг.

На мапу нанесено понад 600 надавачів соціальних та інших послуг.

Зазначається, що розробили цю мапу ХОВА спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Для більш зручного користування, також розроблений мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». Застосунок можна завантажити через сервіси Google Play та AppStore.