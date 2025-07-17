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Де жителям Харківщини отримати соцпослуги: подивитись можна на мапі

Суспільство 14:44   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Де жителям Харківщини отримати соцпослуги: подивитись можна на мапі Скриншот

На Харківщині створили інтерактивну мапу соціальних послуг. Ознайомитись з нею можна на сайті ХОВА в розділі «Адмінпослуги».

Наразі мапа включає два блоки – «Соціальні послуги» та «Послуги для ветеранів».

На мапі відображено:

🔹 надавачів соціальних послуг територіальних громад Харківської області – центри надання соціальних послуг, центри соціальних служб, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), інтернатні установи системи соціального захисту населення тощо;

🔹 надавачів психосоціальної допомоги – заклади охорони здоров’я, громадські організації (ГО «Проліска», БФ «Посмішка», Міжнародна організація Право на здоров’я, ГО «Чистий Аркуш» та інші);

🔹 адреси установ та організацій, до яких Захисники та Захисниці і члени їх сімей можуть звернутись для оформлення пільг, соціальних виплат або інших послуг;

🔹 інформацію про їх точне географічне розташування;

🔹 контактні дані, режим роботи кожної установи та назви послуг, що надаються у них;

🔹 додатково реалізовано сервіс онлайн-запису громадян до надавачів соціальних послуг.

На мапу нанесено понад 600 надавачів соціальних та інших послуг.

Зазначається, що розробили цю мапу ХОВА спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Для більш зручного користування, також розроблений мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». Застосунок можна завантажити через сервіси Google Play та AppStore.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині створили інтерактивну мапу соціальних послуг. Ознайомитись з нею можна на сайті ХОВА в розділі «Адмінпослуги».".