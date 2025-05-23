Больше года получала помощь как ВПЛ: женщине на Харьковщине вручили подозрение

На Харьковщине разоблачили вероятную мошенницу, которая 15 месяцев получала средства от государства на себя и дочь как переселенка.

К правоохранителям обратились работники социальной службы и сообщили о том, что одна из местных жительниц незаконно получает социальные выплаты, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«51-летняя женщина в государственное учреждение подала недостоверные сведения, что она с дочерью приехала из города Чугуева и живет в Малиновской громаде. То есть считается внутренне перемещенным лицом и требует получения средств от государства. Фигурантка указала в официальных документах недостоверный адрес проживания, на основании чего в течение 15 месяцев получала от государства деньги на себя и дочь», — выяснили правоохранители.

По подсчетам копов, таким образом фигурантка обманула государство почти на 80 тысяч гривен.

22 мая женщине сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ей грозит штраф от 3 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо в исправлении работы, либо ограничения или лишения свободы.