Больше года получала помощь как ВПЛ: женщине на Харьковщине вручили подозрение
На Харьковщине разоблачили вероятную мошенницу, которая 15 месяцев получала средства от государства на себя и дочь как переселенка.
К правоохранителям обратились работники социальной службы и сообщили о том, что одна из местных жительниц незаконно получает социальные выплаты, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«51-летняя женщина в государственное учреждение подала недостоверные сведения, что она с дочерью приехала из города Чугуева и живет в Малиновской громаде. То есть считается внутренне перемещенным лицом и требует получения средств от государства. Фигурантка указала в официальных документах недостоверный адрес проживания, на основании чего в течение 15 месяцев получала от государства деньги на себя и дочь», — выяснили правоохранители.
По подсчетам копов, таким образом фигурантка обманула государство почти на 80 тысяч гривен.
22 мая женщине сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Если вину докажут, ей грозит штраф от 3 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо в исправлении работы, либо ограничения или лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, мошенница, переселенка, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили вероятную мошенницу, которая 15 месяцев получала средства от государства на себя и дочь как переселенка.".