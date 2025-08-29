«Деньги ходят за человеком»: экспериментальный проект на Харьковщине

На Харьковщине впервые реализовали экспериментальный проект – услугу поддержанного проживания, уточнили в ХОВА.

Услугу поддержанного проживания оказывают на базе Кризисного социального центра для женщин в Лозовском районе.

«Мы приехали из Волчанска в этот центр. Приняли нас хорошо. Тут очень хорошо, тут все есть – и стиральная комната и душевая. Пока планов нет, мы растеряны, не знаем, что делать. Пока тут, сколько можно будет оставаться, а дальше будет думать, что делать», – поделилась переселенка Светлана Яжгунович.

Заместитель начальника ХОВА Рита Ковальская объяснила, что это – проект Министерства соцполитики, семьи и единства Украины по предоставлению внутренне перемещенным пожилым лицам, лицам с инвалидностью социальных услуг стационарного ухода, поддержанного проживания по принципу «деньги ходят за человеком».

«Впервые в Харьковской области услугу поддержанного проживания начали предоставлять на базе кризисного социального центра для женщин в поселке Краснопавловка. Здесь созданы комфортные условия для пребывания, развития и поддержки навыков самостоятельного обслуживания. Сегодня такую ​​услугу уже получают семь человек – три человека с инвалидностью и четверо пожилых людей из числа ВПЛ», – уточнила Ковальская.

На данный момент на Харьковщине зарегистрированы 520 внутренне перемещенных лиц и их число продолжает расти.

«Наша цель – создать соответствующие ячейки в каждой громаде региона, где это позволяет ситуация, чтобы охватить заботой и помощью всех, кто в этом нуждается», – добавила Ковальская.

<br />

Видео: ХОВА