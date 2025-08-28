Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией

Общество 21:10   28.08.2025
Оксана Якушко
Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией Фото: ХГС

Мэр Игорь Терехов встретился с представителями международной неправительственной организации «Mercy Corps», сообщает горсовет.

В ходе мероприятия стороны подписали меморандум о взаимопонимании и обсудили дальнейшие направления сотрудничества.

Подписание документа открывает новые перспективы для совместной работы в таких сферах, как поддержка малого и среднего бизнеса, развитие социальной инфраструктуры, гуманитарная помощь, а также восстановление разрушенных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Стороны подчеркнули, как важно создать новые рабочие места для харьковчан, в частности для внутренне перемещенных лиц, которые нашли убежище в Харькове. Игорь Терехов подчеркнул, что в городе сейчас проживает более 206 тыс. переселенцев, и для них необходимо создать комфортные условия жизни.

«Более 12 тысяч объектов в городе повреждены, из них 9 тысяч – жилые дома. Несмотря на всё, мы уже восстановили более 1400 зданий и продолжаем строить новые. Мы создали подземные школы, обеспечили бесплатный проезд в транспорте, кормим ежедневно до 50 тысяч человек. И ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. Вместе мы сможем еще больше», — отметил мэр.

В ответ директор представительства «Mercy Corps» в Украине Вики Акен подтвердила намерения организации расширить поддержку Харькова и остановилась на основных аспектах деятельности организации в Украине.

«Первое направление – гуманитарное, но большая часть нашей программы направлена на экономическую устойчивость. Мы поддерживаем малый и средний бизнес, аграрные предприятия, зеленую энергетику. Если у людей есть работа, они платят налоги и тем самым укрепляют громаду. Мы уже инвестировали более 200 млн долл. в Украину, из них более $10 млн. — в Харьковский регион», — сказала она.

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 22:00
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 21:41
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией
Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией
28.08.2025, 21:10

Новости по теме:

20:25
Восстанавливать дома на Северной Салтовке помогает УВКБ ООН в Украине
12:09
Терехов: сколько может стоить строительство подземного детсада в Харькове
14:51
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
20:47
К 50-летию метрополитена в Харькове представили уникальную марку
17:38
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 21:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов встретился с представителями международной неправительственной организации «Mercy Corps», сообщает Харьковский горсовет.".