Ради рабочих мест — Харьков подписал меморандум с международной организацией
Мэр Игорь Терехов встретился с представителями международной неправительственной организации «Mercy Corps», сообщает горсовет.
В ходе мероприятия стороны подписали меморандум о взаимопонимании и обсудили дальнейшие направления сотрудничества.
Подписание документа открывает новые перспективы для совместной работы в таких сферах, как поддержка малого и среднего бизнеса, развитие социальной инфраструктуры, гуманитарная помощь, а также восстановление разрушенных объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Стороны подчеркнули, как важно создать новые рабочие места для харьковчан, в частности для внутренне перемещенных лиц, которые нашли убежище в Харькове. Игорь Терехов подчеркнул, что в городе сейчас проживает более 206 тыс. переселенцев, и для них необходимо создать комфортные условия жизни.
«Более 12 тысяч объектов в городе повреждены, из них 9 тысяч – жилые дома. Несмотря на всё, мы уже восстановили более 1400 зданий и продолжаем строить новые. Мы создали подземные школы, обеспечили бесплатный проезд в транспорте, кормим ежедневно до 50 тысяч человек. И ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. Вместе мы сможем еще больше», — отметил мэр.
В ответ директор представительства «Mercy Corps» в Украине Вики Акен подтвердила намерения организации расширить поддержку Харькова и остановилась на основных аспектах деятельности организации в Украине.
«Первое направление – гуманитарное, но большая часть нашей программы направлена на экономическую устойчивость. Мы поддерживаем малый и средний бизнес, аграрные предприятия, зеленую энергетику. Если у людей есть работа, они платят налоги и тем самым укрепляют громаду. Мы уже инвестировали более 200 млн долл. в Украину, из них более $10 млн. — в Харьковский регион», — сказала она.
Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, международное сотрудничество, рабочие места, Харьков;
Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 21:10;
