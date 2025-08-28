Заради робочих місць – Харків підписав меморандум з міжнародною організацією

Мер Ігор Терехов зустрівся з представниками міжнародної неурядової організації “Mercy Corps”, повідомляє Харківська міськрада.

Під час заходу сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та обговорили подальші напрямки співпраці. Підписання документа відкриває нові перспективи для спільної роботи в таких сферах, як підтримка малого та середнього бізнесу, розвиток соціальної інфраструктури, гуманітарна допомога, а також відбудова зруйнованих об’єктів житлово-комунального господарства.

Сторони також зосередили увагу на важливості створення нових робочих місць для харків’ян, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що в місті зараз мешкає понад 206 тис. переселенців, і для них необхідно створити комфортні умови життя.

«Понад 12 тисяч об’єктів у місті пошкоджено, з них 9 тисяч – житлові будинки. Попри все, ми вже відновили понад 1400 будівель і продовжуємо будівництво нових. Ми створили підземні школи, забезпечили безплатний проїзд у транспорті, годуємо щодня до 50 тисяч осіб. І ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Разом ми зможемо ще більше», – зазначив мер.

У відповідь директор представництва «Mercy Corps» в Україні Вікі Акен підтвердила наміри організації розширити підтримку Харкова та зупинилася на основних аспектах діяльності організації в Україні.

«Перший напрям – гуманітарний, але більша частина нашої програми спрямована на економічну стійкість. Ми підтримуємо малий і середній бізнес, аграрні підприємства, зелену енергетику. Якщо у людей є робота, вони платять податки і цим зміцнюють громаду. Ми вже інвестували понад 200 млн дол. в Україну, з них понад $10 млн – в Харківський регіон», – сказала вона.