Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Зарплата педагогов «сильно колеблется», объяснила в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. И рассказала, от чего это зависит и сколько платят.
«Заработная плата, конечно, сильно колеблется из-за того, что все учителя имеют разный стаж, разные категории, потому что у учителей, как и у врачей, есть специалист, вторая категория, первая категория, высшая категория. Разница между высшей категорией и второй категорией составляет около 5 тысяч. Есть учителя, которые имеют педагогический стаж 20-30 лет. Есть учителя, которые только пришли после педагогического вуза. Конечно, как бы нам сегодня с вами ни хотелось, но проблему заработной платы учителя мы с вами не решим, потому что это, я считаю, серьезный государственный вопрос. Учитель должен получать достойную заработную плату. И те 10, 15 или 20%, за которые сейчас так борется наш городской голова, они, к сожалению, тоже не будут достаточной суммой. Средняя заработная плата по городу составляет 13 или 14 тысяч. Это не то что должен получать учитель, который отдает знания, любовь, душу. Для самого дорогого, что у нас есть в мире, для наших детей. Поэтому, конечно, на государственном уровне нужно поднимать вопрос об установлении более высокой заработной платы для учителя», — считает Деменко.
Острого дефицита педагогов в Харькове нет, но вакансии имеются, объясняет чиновник. В основном нехватка специалистов, которые со своим образованием могут устроиться на гораздо более высокооплачиваемую работу.
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
«Вакансии есть всегда, потому что кто-то уезжает, кто-то увольняется, кто-то уходит на выслугу лет и так далее. У нас в городе почти 8 тысяч учителей. Ну, не может не быть какого-то определенного движения. В подземных школах, сейчас туда идет поток детей, там есть потребность в учителях. Есть вакансии учителей иностранного языка, информатики, потому что это самое дефицитное. Потому что все заканчивают факультеты информатики и идут в IТ. А учителя иностранного языка идут работать на курсы. Наши педагогические вузы и университеты их хорошо подготовили. Поэтому стараемся все вакансии закрыть. Но вакансии — чуть больше, чуть меньше — есть всегда», — отметила директор департамента образования мэрии.
28 августа 2025 в 11:50
