Спецфонд для поддержки ВПЛ: откуда брать деньги и зачем он, объяснил Терехов

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов, возглавляющий ассоциацию прифронтовых городов и громад, подробно рассказал, почему предлагают создать специальный фонд по поддержке переселенцев.

«Как насытить этот фонд, это, безусловно, средства государственного бюджета. Надо привлекать наших международных партнеров. Для нас это очень важно. Потому что вынужденные переселенцы – это наши люди, сознательно сделавшие выбор, они не остались на оккупированных территориях, они переехали в Украину. Они нуждаются в таком внимании со стороны государства. Этот фонд нужен, он должен использоваться исключительно для ВПЛ, это и жилые здания, жилищная программа (будь то долгосрочная аренда жилья, или строительство, и кроме этого, трудоустройство). Другое направление – социальная защита для этих людей», — подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харьковском горсовете сообщали, что ассоциация прифронтовых городов и громад настаивает на необходимости введения дифференцированного подхода к помощи на жительство ВПЛ, а также предлагает дополнить государственную политику поддержки переселенцев целевыми решениями для прифронтовых громад, в частности, через развитие социального жилья и поддержку муниципальных программ долгосрочной аренды.

Также Терехов отметил, что внутри ассоциации делятся опытом.

«Наш опыт ситуационного центра, когда мы разделили воздушные тревоги между областью и городом, у нас сегодня сокращение воздушных тревог примерно на 45-50%. Приезжали люди из Николаева, видели этот опыт и будут воплощать у себя. Таких примеров очень много. И то, что мы первые начали строительство подземных школ и построили уже семь школ, а потом предоставили проектно-сметную документацию для Запорожья. И Запорожье сегодня строит по нашим проектам подземные школы», — сказал городской голова.