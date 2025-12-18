Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов, який очолює асоціацію прифронтових міст та громад, детально розповів чому пропонують створити спеціальний фонд з підтримки переселенців.

«Як насичити цей фонд, це, безумовно, кошти державного бюджету. Потрібно залучати наших міжнародних партнерів. Для нас це дуже важливо. Бо вимушені переселенці – це наші люди, які свідомо зробили вибір, вони не залишись на окупованих територіях, вони переїхали до України. Вони потребують такої уваги з боку держави. Цей фонд потрібен, він має використовуватися виключно для ВПО, це і житлові будівлі, житлова програма (чи то довгострокова оренда житла, чи будівництво, і крім цього, працевлаштування). Інший напрямок – соціальний захист для цих людей», – підкреслив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, у Харківській міськраді повідомляли, що асоціація прифронтових міст та громад наполягає на необхідності запровадження диференційованого підходу до допомоги на проживання ВПО, а також пропонує доповнити державну політику підтримки переселенців цільовими рішеннями для прифронтових громад, зокрема через розвиток соціального житла і підтримку муніципальних програм довгострокової оренди для переселенців.

Також Терехов зазначив, що всередині асоціації діляться досвідом.

«Наш досвід ситуаційного центру, коли ми розділили повітряні тривоги між областю та містом, ми маємо сьогодні скорочення повітряних тривог приблизно на 45-50%. Приїжджали люди з Миколаївщини, бачили цей досвід і будуть втілювати у себе. Таких прикладів дуже багато. І те, що ми перші розпочали будівництво підземних шкіл і побудували вже сім шкіл, і потім надали проєктно-кошторисну документацію для Запоріжжя. І Запоріжжя сьогодні будує по наших проєктах підземні школи», – сказав міський голова.