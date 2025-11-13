Live

«Помоги ближнему»: о пунктах поддержки нуждающихся, рассказали харьковчанам

Общество 10:28   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Помоги ближнему»: о пунктах поддержки нуждающихся, рассказали харьковчанам Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали о пунктах «Помоги ближнему», которые работают в территориальных центрах соцуслуг Харькова. 

В таких пунктах можно получить одежду, обувь, постельное белье, посуду или средства гигиены. В мэрии отмечают: такая помощь предназначена для людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации – в основном, для пожилых людей, переселенцев или людей с инвалидностью.

Проект "Помоги ближнему"
Фото: ХГС

«Пункты постоянно нуждаются в пополнении запасов, особенно сейчас – с началом холодов и усилением обстрелов. Неравнодушных харьковчан призывают приобщиться к этой инициативе. Принимаются вещи в чистом и чистоплотном виде, пригодные для использования. Кроме того, всегда актуальна потребность в средствах личной гигиены и бытовой химии», – уточнили в мэрии.

Проект "Помоги ближнему"
Фото: ХГС

Пункты работают во всех территориальных центрах соцуслуг с 9:00 до 15:00. Перерыв 12:00 до 13:00.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
