«Помоги ближнему»: о пунктах поддержки нуждающихся, рассказали харьковчанам
В пресс-службе мэрии рассказали о пунктах «Помоги ближнему», которые работают в территориальных центрах соцуслуг Харькова.
В таких пунктах можно получить одежду, обувь, постельное белье, посуду или средства гигиены. В мэрии отмечают: такая помощь предназначена для людей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации – в основном, для пожилых людей, переселенцев или людей с инвалидностью.
«Пункты постоянно нуждаются в пополнении запасов, особенно сейчас – с началом холодов и усилением обстрелов. Неравнодушных харьковчан призывают приобщиться к этой инициативе. Принимаются вещи в чистом и чистоплотном виде, пригодные для использования. Кроме того, всегда актуальна потребность в средствах личной гигиены и бытовой химии», – уточнили в мэрии.
Пункты работают во всех территориальных центрах соцуслуг с 9:00 до 15:00. Перерыв 12:00 до 13:00.
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 10:28;