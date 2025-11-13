Live

“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам

Суспільство 10:28   13.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли про пункти “Допоможи ближньому”, які працюють у територіальних центрах соцпослуг Харкова. 

У таких пунктах можна отримати одяг, взуття, постільну білизну, посуд чи засоби гігієни. У мерії зазначають: така допомога призначена для людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації – здебільшого для літніх громадян, переселенців чи людей з інвалідністю.

Проект "Допоможи ближньому"
Фото: ХМР

“Пункти постійно потребують поповнення запасів, особливо зараз – з початком холодів і посиленням обстрілів. Тож небайдужих харків’ян закликають долучитися до цієї ініціативи. Приймаються речі в чистому та охайному вигляді, придатні для використання. Крім того, завжди актуальною є потреба в засобах особистої гігієни та побутовій хімії”, – пишуть у міськраді.

Проект "Допоможи ближньому"
Фото: ХМР

Пункти працюють у всіх територіальних центрах соцпослуг з 9:00 до 15:00. Перерва з 12:00 до 13:00.

Читайте також: «Люди були у шоковому стані»: Терехов про ситуацію в місті після «прильотів»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
