“Допоможи ближньому”: про пункти підтримки людей, розповіли харків’янам
У пресслужбі мерії розповіли про пункти “Допоможи ближньому”, які працюють у територіальних центрах соцпослуг Харкова.
У таких пунктах можна отримати одяг, взуття, постільну білизну, посуд чи засоби гігієни. У мерії зазначають: така допомога призначена для людей, які опинилися у важкій життєвій ситуації – здебільшого для літніх громадян, переселенців чи людей з інвалідністю.
“Пункти постійно потребують поповнення запасів, особливо зараз – з початком холодів і посиленням обстрілів. Тож небайдужих харків’ян закликають долучитися до цієї ініціативи. Приймаються речі в чистому та охайному вигляді, придатні для використання. Крім того, завжди актуальною є потреба в засобах особистої гігієни та побутовій хімії”, – пишуть у міськраді.
Пункти працюють у всіх територіальних центрах соцпослуг з 9:00 до 15:00. Перерва з 12:00 до 13:00.
Новини за темою:
13 Листопада 2025 в 10:28