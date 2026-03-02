Скільки переселенців приїхали до Харкова за місяць: дані мерії
Пресслужба Харківської міськради опублікувала статистику про внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у місті, а також – про тих, хто прибув до Харкова в лютому.
“У Харкові станом на 1 березня зареєстровано понад 212 тис. внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, лише в лютому до міста прибули понад 600 осіб“, – поінформували в мерії.
Серед переселенців, які зараз мешкають у Харкові, 27,4 тис. дітей. Також серед ВПО 13,5 тис. людей з інвалідністю та 58,9 тис. пенсіонерів.
“Для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 57 гуртожитків, де мешкають понад 6,9 тис. осіб”, – зазначили в міськраді.
Читайте також: Місто-привид. Знищено все, що може бути знищено – Беседін про Куп'янськ
Нагадаємо, в Харкові створили окремий центр підтримки для мешканців Куп’янська. Він обслуговує 11 тисяч людей, які виїхали з розбитого ЗС РФ райцентра. Також для куп’янчан працює медичний центр.
