Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають

Суспільство 17:27   01.10.2025
Оксана Якушко
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають

Понад 206,8 тис. внутрішньо переміщених осіб зареєстровано у Харкові на 1 жовтня, повідомила міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», серед переселенців 12,9 тис. осіб з інвалідністю, 26,8 тис. дітей і 57,2 тис. пенсіонерів.

Майже 14,5 тис. дітей зі статусом ВПО навчаються у школах і ліцеях Харкова. З них понад 7 тис. мешкають у місті, решта дітей проживає в інших населених пунктах, але навчається дистанційно.

Понад 6,7 тис. переселенців мешкають у 52 гуртожитках Харкова. У місті діють гуманітарні хаби, що надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Також в усіх районах працюють громадські кухні, де безкоштовно можна повноцінно пообідати.

Автор: Оксана Якушко
