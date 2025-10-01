Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Ринок «Барабашово» у Харкові вкотре обстріляли росіяни. Вночі 1 жовтня внаслідок ворожих ударів зруйновані торгівельні павільйони, де продавали тканини, повідомив президент концерну «АВЕК» Андрій Вінаков.
«Черговий «приліт». З 17 березня 2022 року, це майже восьмий. Наслідки зараз уточнюються. Зруйновані торгівельні павільйони. Пошкоджене майно підприємців, які тут працювали. Ми вже ведемо перемовини з підприємцями, щоб переселити їх в інше місце. Зараз вже є порозуміння», – зазначив Вінаков.
На «Барабашово» підкреслили, що «ворогу не вдасться нам зламати». Обіцяють, що ринок продовжить роботу.
Відео: “Барабашово Харків”
Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Мер Ігор Терехов інформував, що внаслідок «прильотів» зайнялися павільйони біля ст. м. «Барабашова» на площі понад 2,8 тисячі квадратів. Також пошкоджений вхід до метро. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначали, що о 12:53 повністю загасили в місті та області усі пожежі, спричинені нічними ворожими обстрілами.
Категорії: Події, Харків; Теги: барабашово, новини Харкова, ринок, удар;
