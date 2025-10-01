Пожежі через обстріли на «Барабашово» та в регіоні загасили – ДСНС (фото)

О 12:53 рятувальники ліквідували в місті та області усі пожежі, спричинені нічними ворожими обстрілами.

«Вночі 1 жовтня ворог завдав масованого комбінованого удару по Харківщині. Внаслідок цієї атаки сталося шість пожеж. Постраждали дев’ять людей. Пошкоджень зазнали територія ринку, приватний житловий сектор, гаражний кооператив та інші об’єкти», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

На місцях «прильотів» працювали понад 200 рятувальників та 46 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки спалахнули павільйони біля ст. м. «Барабашова» на площі понад 2,8 тисячі квадратів. За останніми даними, постраждали вісім людей.