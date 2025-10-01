Пожары из-за обстрелов на «Барабашово» и в регионе потушили – ГСЧС (фото)

В 12:53 спасатели ликвидировали в городе и области все пожары, вызванные ночными вражескими обстрелами.

«Ночью 1 октября враг нанес массированный комбинированный удар по Харьковщине. В результате этой атаки произошло шесть пожаров. Пострадали девять человек. Повреждения получили территория рынка, частный жилищный сектор, гаражный кооператив и другие объекты», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На местах «прилетов» работало более 200 спасателей и 46 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города. По данным мэра Игоря Терехова, известно о трех обстрелянных локациях и четырех попаданиях – враг выпустил по городу КАБы. В результате атаки загорелись павильоны возле ст. м. «Барабашова» на площади более 2,8 тысячи квадратов. По последним данным пострадали восемь человек.