Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (видео)

Удары россиян зафиксировали в городе около 02:00.

Вначале КАБы ударили по Киевскому району. И вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что на ближайший пригород летит баллистика.

Однако удары баллистики пришлись только по области. Все взрывы, которые раздавались в Харькове, – «прилеты» авиабомб. Кроме Киевского района, ночью враг атаковал также и Салтовский.

Обстрел города длился около часа. За это время в некоторых районах Харькова возникали перебои со светом. Также загорелся крупнейший рынок, гаражный кооператив, разрушены дома. Предварительно, обошлось без погибших, но есть информация о шести раненых. Пострадавших, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, госпитализировали.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, один из раненых – правоохранитель.

«Различные травмы получили шесть человек: женщины 41 и 80 лет, мужчины в возрасте 27, 21 и 34 лет, а также 25-летний сотрудник полиции. Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были госпитализированы», – уточнили в полиции.

Терехов отметил, что в городе есть три обстрелянные локации. На данный момент известно о четырех «прилетах».

Видео: пресс-служба ХГС

«Очень много людей оказались буквально без ничего, дотла сгорели торговые павильоны. Кроме того, один частный дом полностью разрушен. Очень много частных домов пострадали, выбиты окна в многоэтажках. Кроме того, пострадали входы в метрополитен. Очень много разбитых автомобилей. Также пострадал кооператив, в котором находились автомобили. Поэтому такая ситуация. Сейчас работают наши коммунальные службы, работают пожарные по локализации очагов пожара, для того, чтобы как можно быстрее все сделать», – сказал Терехов.